Скрипник - о поражении Колосу: Второй тайм для Зари был без моментов – это расстраивает

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник прокомментировал поражение своей команды "Колосу" (0:1) в 19-м туре УПЛ.

- Поздравляю "Колос" с победой. В первом тайме у нас были хорошие моменты, из которых и можно было "выжать" максимум. Наш соперник сумел забить и далее играл по счёту. Второй тайм для нас был без моментов – это расстраивает. А так, эмоции, желание было у обеих команд, но вот такой финальный результат получился. Мы расстроены, но будем бороться дальше.

- Почему Виталий Вернидуб сегодня остался в запасе?

- Это просто ротация, у нас все игроки хороши. Мы понимали, что у "Колоса" профессиональные контратаки, нужен был качественный контроль мяча. У нас есть хороший состав, есть из кого выбирать. Сегодня приняли решение играть таким составом и схемой – проиграли, значит нужно что-то поменять.

- Как Вам новый стадион "Колоса"?

- Отлично, но со зрителями было бы ещё лучше, не хватало именно той атмосферы, которую создают болельщики. На таком стадионе очень приятно играть.

-У вас была шикарная серия – 14 матчей без проигрышей. Можно ли сказать, что поражение от "Динамо" Киев психологически надломило команду?

- Можно, в принципе, так рассуждать. Но, к счастью, у нас есть перерыв с играми сборных. Он нам поможет полностью рассмотреть все ошибки, которые были за последнее время и по максимуму их ликвидировать. Сегодня была не последняя игра в сезоне, поэтому идём дальше, у нас ещё есть время. "Колос" - это наш прямой конкурент, который так же борется за высшие места в турнирной таблице. Дальше будет ещё жарче – немало придётся прикладывать усилий. Будем стараться и пытаться защитить то место, на котором в данный момент находимся", сказал Скрипник.

Напомним, что в текущем сезоне в турнирной таблице УПЛ "Заря" находится на 3 месте, в активе клуба 32 очка.