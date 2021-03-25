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Не Севидовым единым. Минай рассматривает кандидатуру еще одного известного украинского тренера
Сергей Ковалец - в списке претендентов
В среду 24 марта стало известно об отставке Василия Кобина. Специалист покинул пост главного тренера "
В тот же день СМИ стали писать о том, что команду может принять известный украинский тренер Александр Севидов.
Впрочем, Севидов — не единственный претендент на пост главного тренера команды.
Как сообщает Sportarena, руководство закарпатского клуба также рассматривает кандидатуру бывшего наставника "Оболони" и "Черноморца" Сергея Ковальца.
Ковалец покинул "Черноморец" в феврале, оставив "моряков" на третьем месте в Первой лиге. С одесситами он работал с мая прошлого года.
После 18 туров "Минай" набрал 14 очков в текущем сезоне УПЛ и занимает 13-е место в турнирной таблице.
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