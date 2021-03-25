Не Севидовым единым. Минай рассматривает кандидатуру еще одного известного украинского тренера

В среду 24 марта стало известно об отставке Василия Кобина. Специалист покинул пост главного тренера " Миная " по обоюдному согласию с руководством клуба.

В тот же день СМИ стали писать о том, что команду может принять известный украинский тренер Александр Севидов.

Впрочем, Севидов — не единственный претендент на пост главного тренера команды.

Как сообщает Sportarena, руководство закарпатского клуба также рассматривает кандидатуру бывшего наставника "Оболони" и "Черноморца" Сергея Ковальца.

Ковалец покинул "Черноморец" в феврале, оставив "моряков" на третьем месте в Первой лиге. С одесситами он работал с мая прошлого года.

После 18 туров "Минай" набрал 14 очков в текущем сезоне УПЛ и занимает 13-е место в турнирной таблице.