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Шахтер готов заплатить за Винисиуса Тобиаса 6 млн евро, Интернасьонал хочет 10

Премьер-лига
(1 голосов)

Переговоры пройдут на неделе

Шахтер готов заплатить за Винисиуса Тобиаса 6 млн евро, Интернасьонал хочет 10

internacional.com.br

Новина українською

Донецкий "Шахтер" продолжает проявлять активный интерес к защитнику бразильского "Интернасьонала" Винисиусу Тобиасу.

Как сообщает UOL Esporte, на текущей неделе стороны должны провести переговоры по возможному трансферу.

Сообщается, что "Шахтер" готов заплатить за парня до 6 млн евро, в то время как "Интер" хочет получить за 17-летнего защитника, который считается главным талантом команды, не менее10 млн.

Формат возможной сделки пока что не установлен, поэтому существует вероятность, что ради того, чтобы снизить цену на Винисиуса, "горняки" будут готовы досрочно отпустить в "Интернасьонал" Тайсона.

При этом Винисиус сможет стать игроком "Шахтера" только летом 2022 года, когда ему уже будет 18 лет.

Напомним, что контракт Тайсона с "Шахтером" истекает 30 июня. В настоящее время он переведен в дубль после конфликта с тренерским штабом.

Винисиус, в свою очередь, еще не заигран за первую команду "Интера", но бразильские СМИ уже приписывают интерес к парню со стороны "Ювентуса", "Манчестер Сити" и "Реала".

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В статье: Тайсон Шахтер (Донецк) Интернасьонал (Порту-Алегри) Винисиус Тобиас
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Источник:
UOL Esporte

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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
30.03.2021 в 00:59
Переезжайте в Бразилию и не морочте голову. Вы итак уже далеко не донецкие.
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