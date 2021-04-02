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Тренер Руха: Заря - единственная в УПЛ, у кого в составе шесть равноценных нападающих

Премьер-лига
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Тренер львовян - о предстоящем матче с луганчанами

Тренер Руха: Заря - единственная в УПЛ, у кого в составе шесть равноценных нападающих

Фото: ФК Рух

Новина українською

Старший тренер львовского "Руха" Александр Грицай поделился ожиданиями от матча против "Зари".

"В адрес "Зари" могу выразить массу комплиментов. Это очень быстрая и мощная команда, которая любит играть первым номером. Также не могу не отметить их прессинг. А еще в "Заре" опытный тренер, который работал в топ-чемпионате. Уверен, субботняя игра будет очень интересной. Не знаю, какой будет результат в субботу, но скажу, что мотивация у ребят на игру зашкаливает. Несмотря на то, как ребята работают, с каким настроением выходят на тренировки, имею надежду, что порадуем своих болельщиков хорошим результатом.

Так, с "Десной" была провальная игра, а вот в поединке с "Динамо" в первом тайме мы качественно оборонялись. К сожалению, нам ничего не удавалось создать в атаке. Работаем над этим на тренировках. К сожалению, матч против луганчан пройдет без болельщиков. Это огромный минус.

"Заря" - это, наверное, единственная команда в УПЛ, которая имеет в своем составе шесть равноценных нападающих. Понимаем, что нам будет трудно обороняться, но у них также будут свободные зоны и нам нужно этим пользоваться", - сказал Грицай.

Напомним, что матч "Рух" - "Заря" состоится в субботу, 3 апреля на стадионе "Арена Львов"и начнется в 17:00.

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В статье: Заря (Луганск) Александр Грицай Рух (Львов)
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Источник:
ФК Рух

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