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Тренер Руха: Заря - единственная в УПЛ, у кого в составе шесть равноценных нападающих
Тренер львовян - о предстоящем матче с луганчанами
Фото: ФК Рух
Старший тренер львовского "Руха" Александр Грицай поделился ожиданиями от матча против "Зари".
"В адрес "Зари" могу выразить массу комплиментов. Это очень быстрая и мощная команда, которая любит играть первым номером. Также не могу не отметить их прессинг. А еще в "Заре" опытный тренер, который работал в топ-чемпионате. Уверен, субботняя игра будет очень интересной. Не знаю, какой будет результат в субботу, но скажу, что мотивация у ребят на игру зашкаливает. Несмотря на то, как ребята работают, с каким настроением выходят на тренировки, имею надежду, что порадуем своих болельщиков хорошим результатом.
Так, с "Десной" была провальная игра, а вот в поединке с "Динамо" в первом тайме мы качественно оборонялись. К сожалению, нам ничего не удавалось создать в атаке. Работаем над этим на тренировках. К сожалению, матч против луганчан пройдет без болельщиков. Это огромный минус.
"Заря" - это, наверное, единственная команда в УПЛ, которая имеет в своем составе шесть равноценных нападающих. Понимаем, что нам будет трудно обороняться, но у них также будут свободные зоны и нам нужно этим пользоваться", - сказал Грицай.
Напомним, что матч "Рух" - "Заря" состоится в субботу, 3 апреля на стадионе "Арена Львов"и начнется в 17:00.
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