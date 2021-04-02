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Защитник Шахтера вылечился от коронавируса
Виктор Корниенко вернулся к тренировкам
shakhtar.com
Защитник "
Футболист сдал отрицательный тест, прошел медосмотр и уже вернулся к тренировкам.
Напомним, что Корниенко сдал положительный тест на COVID-19 накануне ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с "Ромой" (18 марта).
Также отметим, что в нынешнем сезоне Корниенко сыграл 13 матчей за "Шахтер", в которых отдал 3 ассиста.
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Источник:Твиттер Шахтера
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