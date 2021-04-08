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СМИ: Шахтер может вернуть Фонсеку

Премьер-лига
(1 голосов)

Специалист уже работал с украинской командой

СМИ: Шахтер может вернуть Фонсеку

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

"Шахтер" заинтересован в возвращении главного тренера "Ромы" Паулу Фонсеки. Об этом сообщает журналист Sportitalia TV Джанлуиджи Лонгари.

По информации источника, к наставнику "римлян" также заинтересованы "Фиорентина" и "Наполи"

Отмечается, что "Рома" вряд ли продлит контрактное соглашение с португальцем после завершения сезона, так как, контактирует с экс-тренером "Ювентуса" Маурицио Сарри.

Добавим, что специалист тренировал "Шахтер" с 2016-го по 2019-й годы.

Напомним, что совсем недавно португалец встречался с "горняками" в рамках Лиги Европы. "Рома" обыграла украинскую команду в двух матчах (3:0, 2:1) и прошла в четвертьфинал Лиги Европы и сегодня сыграет с "Аяксом".

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В статье: Шахтер (Донецк) Паулу Фонсека Рома (Италия)
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Комментарии (3)
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scorpius (Ck)
08.04.2021 в 12:25
Звучит как бредятина. Накой хрен он Шахтеру?
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0
0
football_soccer (Украина)
08.04.2021 в 12:15
та ну? молодая секретарша не позволит Фонсеке променять жизнь в Риме на Киев ) хотя, в Киеве есть и другие секретарши ))
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Dortmund 09 (Киев)
08.04.2021 в 12:02
Молодежь тогда крепко опять присядет на банку. Фонсека в детский сад не любит играть.
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0
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