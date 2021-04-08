СМИ: Шахтер может вернуть Фонсеку

"Шахтер" заинтересован в возвращении главного тренера "Ромы" Паулу Фонсеки. Об этом сообщает журналист Sportitalia TV Джанлуиджи Лонгари.

По информации источника, к наставнику "римлян" также заинтересованы "Фиорентина" и "Наполи"

Отмечается, что "Рома" вряд ли продлит контрактное соглашение с португальцем после завершения сезона, так как, контактирует с экс-тренером "Ювентуса" Маурицио Сарри.

Per #Fonseca interesse esplorativo da parte di #Fiorentina #Napoli e #Shakhtar che spinge per un ritorno. La #Roma difficilmente lo confermerà, e contatta #Sarri. Il sogno, però proibito per i giallorossi vista la concorrenza, ha il nome di #Nagelsmann @tvdellosport — Gianluigi Longari (@Glongari) April 8, 2021

Добавим, что специалист тренировал "Шахтер" с 2016-го по 2019-й годы.

Напомним, что совсем недавно португалец встречался с "горняками" в рамках Лиги Европы. "Рома" обыграла украинскую команду в двух матчах (3:0, 2:1) и прошла в четвертьфинал Лиги Европы и сегодня сыграет с "Аяксом".