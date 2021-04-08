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Украинский Доннарумма. Итальянские СМИ пишут об интересе Милана к Трубину
Россонери еще не договорились о новом контракте со своим основным вратарем
shakhtar.com
Голкипер "Шахтера" и сборной Украины Анатолий Трубин попал в сферу интересов "
Все дело в том, что "россонери" еще не договорились о новом контракте с основным голкипером команды Джанлуиджи Доннаруммой. Соглашение вратаря с "Миланом" истекает в июне, поэтому в клубе уже начали присматривать потенциальную замену итальянскому голкиперу.
Одним из тех, кто находится в сфере интересов "Милана" есть и Трубин, которого издание уже окрестило украинским Доннаруммой.
Напомним, что контракт вратаря с "Шахтером" рассчитан до лета 2024 года.
В текущем сезоне 19-летний вратарь провел 24 матча за "горняков" и вытеснил из рамки многолетнего стража ворот команды Андрея Пятова.
В марте Трубин дебютировал за сборную Украины.
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