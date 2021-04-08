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Украинский Доннарумма. Итальянские СМИ пишут об интересе Милана к Трубину

Премьер-лига
(2 голосов)

Россонери еще не договорились о новом контракте со своим основным вратарем

Украинский Доннарумма. Итальянские СМИ пишут об интересе Милана к Трубину

shakhtar.com

Новина українською

Голкипер "Шахтера" и сборной Украины Анатолий Трубин попал в сферу интересов "Милана", сообщает издание CalcioLine.com.

Все дело в том, что "россонери" еще не договорились о новом контракте с основным голкипером команды Джанлуиджи Доннаруммой. Соглашение вратаря с "Миланом" истекает в июне, поэтому в клубе уже начали присматривать потенциальную замену итальянскому голкиперу.

Одним из тех, кто находится в сфере интересов "Милана" есть и Трубин, которого издание уже окрестило украинским Доннаруммой.

Напомним, что контракт вратаря с "Шахтером" рассчитан до лета 2024 года.

В текущем сезоне 19-летний вратарь провел 24 матча за "горняков" и вытеснил из рамки многолетнего стража ворот команды Андрея Пятова.

В марте Трубин дебютировал за сборную Украины.

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В статье: Шахтер (Донецк) Милан Джанлуиджи Доннарумма Анатолий Трубин
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Источник:
CalcioLine

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Комментарии (4)
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Dimka26 (Чернигов)
08.04.2021 в 21:41
Лучше бы в Интер. там Ханданович скоро на пенсию пойдет
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0
0
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
08.04.2021 в 21:08
Нам тільки ще одного Луніна не вистачає.
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+1
0
Olegyurchak (Хмельницький )
08.04.2021 в 20:56
Есть интерес, отсутствует прогресс.
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+1
0
MaximSK (Киев)
08.04.2021 в 20:46
Пока там есть Доннарумма, нет смысла туда переходить, повторит путь Лунина
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+1
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