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Новичок Миная рассказал об адаптации в закарпатском клубе
В клуб он попал через предложение своего агента
Фото: ФК Минай
Защитник "Миная" Сьяка Багайоко рассказал об адаптации в закарпатском клубе.
"Это отличный клуб, где меня очень приветливо встретили. Мне все нравится. Кстати, здесь есть игроки из Африки, так и адаптация пройдет легче.
Как я попал сюда? Через своего агента. Он передал это предложение. Оно меня заинтересовало и я, конечно, согласился. Украина, по-моему, футбольная страна. К этому времени я знал, что есть такие клубы как "Динамо" и "Шахтер". Теперь я часть "Миная".
Я левый латераль. Надеюсь, буду приносить пользу на этой позиции. В целом, где тренер скажет, там и буду играть.
В будущем мечтаю о хорошей карьере, завоевывать трофеи и быть таким игроком как бразилец Марсело", - сказал Багайоко.
Отметим, что африканский футболист попал в заявку закарпатского клуба на матч 20-го тура с "Колосом", однако провел на лавке запасных.
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