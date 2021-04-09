Новичок Миная рассказал об адаптации в закарпатском клубе

Защитник "Миная" Сьяка Багайоко рассказал об адаптации в закарпатском клубе.

"Это отличный клуб, где меня очень приветливо встретили. Мне все нравится. Кстати, здесь есть игроки из Африки, так и адаптация пройдет легче.

Как я попал сюда? Через своего агента. Он передал это предложение. Оно меня заинтересовало и я, конечно, согласился. Украина, по-моему, футбольная страна. К этому времени я знал, что есть такие клубы как "Динамо" и "Шахтер". Теперь я часть "Миная".

Я левый латераль. Надеюсь, буду приносить пользу на этой позиции. В целом, где тренер скажет, там и буду играть.

В будущем мечтаю о хорошей карьере, завоевывать трофеи и быть таким игроком как бразилец Марсело", - сказал Багайоко.