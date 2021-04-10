УПЛ. Десна - Александрия 4:1. Не очевидным путем

Принято считать, что "Десна" и "Александрия" – представители разных футбольных стилей. Команда Шарана исповедует простой, прагматичный, силовой и интенсивный футбол, тогда как "Десна" не раз демонстрировала свое умение играть в комбинационный и быстрый футбол. В то же время отношения между этими соперниками отмечены высокой результативностью – только в одном из последних пяти поединков между "Десной" и "Александрией" было забито менее трех голов.

Не сказать, что сегодня мы увидели феерию на футбольном поле, но скучно тоже не было. Это был добротный по украинским меркам матч – со своими изюминками. К изюминкам принадлежат и несколько кадровых решений. В частности, появление в основе "Александрии" Глеба Бухала – это его дебютный матч в УПЛ в текущем сезоне. Бросается в глаза присутствие в основе Каспарса Дубры, тогда как Мирошниченко, Пашаев и Бабогло остались в резерве. Ну и дисквалификация Владимира Шарана – формально из технической зоны "Александрией" сегодня руководил Андрей Купцов.

В заявку "Десны" после травмы вернулся Евгений Паст, но в основе вышел не он, а Игорь Литовка. Калитвинцев, Гуцуляк, Конопля, Тотовицкий – все они появились в стартовой обойме и должны были обеспечить знаменитый черниговский креатив. Но первый тайм прошел по правилам "Александрии". Гости не владели преимуществом, однако сумели сбить скорость поединка к удобному для себя темпу, больше били по воротам, зарабатывали и выполняли больше стандартов.

Одним словом, "Александрия" банально продавливала соперника. И могла забивать уже на шестой минуте, когда широкая атака развилась передачей влево на Вантуха, тот навесил на дальнюю штангу, а Банада умудрился с неудобной позиции пробить головой – перекладина. На том гости не остановились, заработали угловой, сделали еще несколько попыток подходов к воротам Литовки. "Десна", благо для нее, быстро осознала, что такая игра может завершиться плачевно для нее, и пошла вперед. Удар Безбородько (мимо) можно считать пристрелкой, а вот попадание Тотовицкого мячом в штангу – невезением. После мяч попал в Тамма и мог от его груди залететь в сетку, однако не сложилось. Это было что-то похожее на футбол на встречных курсах.

Не сказать, что гол назревал, но и громом среди ясного неба взятие ворот не стало. Логично также, что первой забила "Александрия" – она ​​выглядела немножко активнее. Банада из глубины отдал передачу низом на Ковальца, Тамм не сыграл с ним плотно и лидер "Александрии" беспрепятственно пробил низом в направлении ближнего угла. Мяч пролетел между ног Имерекову, возле перчатки Литовки и оказался там, где и планировал Ковалец.

Но музыка на улице гостей играла недолго. Менее чем через пять минут "Десна" ответила уже упоминавшимся креативом. Но этот креатив, что удивляет, шел от представителя оборонного звена. Подача углового, наступление вторым темпом, ситуативный пас-сбрасывание от Конопли, удар пяткой Имерекова – мяч перелетел над ногами защитников "Александрии" и оказался в сетке ворот.

"Десна" выжала максимум из минимума за первый тайм, а вот "Александрия" такой прагматичной не была. Ведь, кроме гола Ковальца, гости могли забивать на финальном отрезке тайма – Банада и Ковалец проверяли Литовку на бдительность, но остались ни с чем.

"Александрия" не стала нагнетать в начале второго тайма – и зря. "Десна" действительно была словно убаюкана соперником, согласилась играть в темпе менее искусного противника, но покорила "Александрию" ее же оружием – голом после стандарта. Высокая подача от углового флажка, борьба Тотовицкого с Бухалом – и мяч в сетке. Дугой залетел после удара игрока "Десны", или, возможно, рикошета от плеча игрока "Александрии". Не так уж и важно.

А вот теперь уже "Десну" вполне устраивал неторопливый темп поединка, а "Александрия" банально не могла повысить темп. Хотя тренерский штаб выполнил замены на усиление игры. Бесполезно. Но пространства черниговцам "Александрия" дала больше, чем хозяева охотно воспользовались. Удар Калитвинцева цели не достиг, а вот выстрел Гуцуляка окончательно убил интригу. Да еще и пополнил список голов-красавцев тура.

Приехали. На самом деле, уверенную победу "Десны" UA-Футбол прогнозировал в своем анонсе (но с меньшей разницей мячей). "Десна" искуснее, изобретательнее, по футбольному хитрее. Но сегодня к своей победе черниговцы пришли не очевидным путем – с позиции команды, которая отставала. Но от того эмоции победителей только сильнее. И финальная точка оказалась жирной – Тотовицкий оформил дубль, перекрыв козырь Имерекова – также гол ударом пяткой. Убедительно.

"Александрия" может еще больше отстать от "Колоса" и "Ворсклы" (главные конкуренты в борьбе за топ-5), а "Десна" до сих пор посягает на третью позицию. Теперь ждет хода "Зари".

Чернигов. ОУСЦ Чернигов

"Десна" - ФК "Александрия" 4:1

Голы: Максим Имереков 33, Андрей Тотовицкий 54, Алексей Гуцуляк 78, Андрей Тотовицкий 90+2 - Кирилл Ковалец 29

"Десна": Игорь Литовка, Йоонас Тамм, Владислав Огиря, Андрей Домбровский, Владислав Калитвинцев (Андрей Гитченко 86), Денис Безбородько (Егор Картушов 75), Андрей Тотовицкий, Артем Сухоцкий, Алексей Гуцуляк, Ефим Конопля, Максим Имереков

ФК "Александрия": Юрий Панькив, Кирилл Ковалец (Тимур Стецков 64), Максим Третьяков (Андрей Глоба 87), Глеб Бухал (Дмитрий Гречишкин 75), Валерий Лучкевич, Артём Ситало, Дмитрий Шастал (Денис Устименко 75), Евгений Банада, Роман Вантух, Валерий Бондаренко, Каспарс Дубра

Предупреждения: Ефим Конопля 50, Денис Безбородько 58, Владислав Огиря 80