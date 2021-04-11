УПЛ. Заря - Ингулец 2:0. Нет магии, есть настойчивость

"Заря" никогда ранее не побеждала в официальных матчах "Ингулец". Неудобный соперник? Если судить по сегодняшнему матчу, то ничего особенного нет. Просто фаворит усложнил самому себе жизнь низким уровнем реализации.

Отсутствие Шахаба из-за дисквалификации "Зарю" не оправдывает. Не попал в заявку Сайядманеш, но это тоже не объяснение "засушливой" игре луганчан. Ведь Громов, Гладкий, Кабаев, Кочергин – самодостаточные футболисты группы атаки. В защите и на воротах не было Иванисени и Василя, однако соперник атаковал мало. Поэтому и нагрузка была низкой.

Интересно, что тренер "Ингульца" Лавриненко решил не выпускать со старта Нику Ситчинаву. На острие атаки появился Михаил Плохотнюк, который принял участие в первом и по сути едином за тайм опасном эпизоде ​​номинальных гостей: Бен Салем после передачи-сбрасывания бил головой с близкого расстояния, но послал мяч над перекладиной.

Классика жанра, когда аутсайдер только на стартовых минутах держит темп, а затем полностью отдает инициативу более классной команде. До конца тайма "Заря" настреляла десять ударов и лишь однажды (!) попала в створ. Все остальное - куда-нибудь, только не в ворота. Кабаев попал в каркас, Кочергин, Хомченовский, Громов, Цвек, тот же Кабаев – мяч, словно назло Виктору Скрипнику, не шел в сетку. Неприятно, но впереди был еще целый второй тайм.

Хотя он едва не начался с катастрофы для "Зари" – удар Козака, а затем передача Козака с правого фланга на дальнюю штангу могли завершаться голами. Так получилось, что "Ингулец" вспыхивал в начале каждого из таймов. Мог забить, если бы повезло, но если бы все свое забивала "Заря"...

Но "всем" для луганчан стал момент на 51-й минуте, когда широкая атака началась в центре поля, передача пошла направо на Хомченовского, тот вырезал пас в штрафную на Юрченко, а Владлен результативно пробил в одно касание.

Не стоит говорить, что после пропущенного "Ингулец" раскрылся, а "Заря" получила больше пространства. У луганчан и раньше были моменты – и после взятия ворот тенденция продолжилась. Гладкий пробил мимо ворот, впоследствии Александр не замкнул прострел-удар Кабаева. Но точка была поставлена ​​в ходе классной комбинации: вбрасывание мяча из аута, Гладкий отпасовал в штрафную на Кабаева, тот пятой отпасовал на Жуниора Рейса и бразилец вколотил мяч под перекладину. Все вопросы относительно победителя отпали уже тогда.

Вот и вся магия. Точнее, ее отсутствие. То, что "Заря" не побеждала "Ингулец" в двух предыдущих официальных матчах, то, что не забила в первом тайме отчетного поединка, не имело значения на фоне настойчивости луганчан. Количество перешло в качество и конвертировало игровое преимущество "Зари" в три очка.

"Ингулец" активизировался в конце матча, когда даже у Шевцова был полу-момент для гола, но выглядело это как агония. Команда Лавриненко сегодня не была готова к сенсации, но расстраиваться вряд ли стоит. Ведь самые важные свои матчи в этом сезоне "Ингулец" уже наверняка выиграл.

Кропивницкий. Стадион "Зирка"

Арбитр в поле - Дмитрий Кривушкин

"Заря" - "Ингулец" 2:0

Голы: Владлен Юрченко 51, Жуниор Рейс 66

"Заря": Дмитрий Мацапура, Ловро Цвек, Жуниор Рейс (Андрейс Цыганикс 82), Владислав Кочергин, Дмитрий Хомченовский, Александр Гладкий (Сергей Гринь 90), Виталий Вернидуб (Егор Назарина 71), Джоель Абу Ханна, Владислав Кабаев (Максим Лунёв 71), Артём Громов (Даниил Алефиренко 90), Владлен Юрченко

"Ингулец": Артем Малыш, Мохамед Али Бен Салем, Евгений Запорожец (Артём Щедрый 70), Александр Козак (Денис Янаков 78), Илья Коваленко (Ника Ситчинава 70), Игорь Чайковский, Александр Кучеренко, Михаил Плохотнюк (Илья Шевцов 70), Михаил Шишка, Денис Балан, Николай Квасный

Предупреждения: Артём Громов 16, Владислав Кабаев 45, Александр Гладкий 55 - Игорь Чайковский 23, Михаил Шишка 62, Денис Балан 63