Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тотовицкий назвал примерные сроки своего возвращения на поле
Игрок надеется, что всё обойдется легким испугом
Полузащитник "Десны"
"Будем надеяться, что ничего серьезного не произошло. Нога немного застряла в газоне и я почувствовал растяжение и некий дискомфорт.
Надеюсь, всё обойдется легким испугом, и я через дней десять смогу вернуться на поле", - сказал Тотовицкий.
Напомним, что в нынешнем сезоне хавбек провел за "Десну" 17 матчей во всех турнирах, в которых забил 9 голов и отдал 5 результативных передач.
Популярное сейчас
- Пришлось раскошелиться на рекордную сумму – Боруссия М получила нового тренера
- Тренер Легии: Все в команде любят Шабанова. Хотим и в дальнейшем иметь хороший контакт с Динамо
- Юристы Ярославского работают над очищением бренда Металлист
- Журналист Футбол 1: Тайсон больше не сыграет за Шахтер
- Настоящий кормилец. Евгений Селезнев варит постный борщ для своей семьи. ВИДЕО
- Голый мужчина, который вырвался на поле во время матча Гранады и МЮ. Кто он?