Тотовицкий назвал примерные сроки своего возвращения на поле

Полузащитник "Десны" Андрей Тотовицкий рассказал о своем повреждении, которое он получил в матче 21-го тура УПЛ против "Александрии" (4:1).

"Будем надеяться, что ничего серьезного не произошло. Нога немного застряла в газоне и я почувствовал растяжение и некий дискомфорт.

Надеюсь, всё обойдется легким испугом, и я через дней десять смогу вернуться на поле", - сказал Тотовицкий.