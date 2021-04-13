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Тотовицкий назвал примерные сроки своего возвращения на поле

Премьер-лига
(1 голосов)

Игрок надеется, что всё обойдется легким испугом

Тотовицкий назвал примерные сроки своего возвращения на поле

Новина українською

Полузащитник "Десны" Андрей Тотовицкий рассказал о своем повреждении, которое он получил в матче 21-го тура УПЛ против "Александрии" (4:1).

"Будем надеяться, что ничего серьезного не произошло. Нога немного застряла в газоне и я почувствовал растяжение и некий дискомфорт.

Надеюсь, всё обойдется легким испугом, и я через дней десять смогу вернуться на поле", - сказал Тотовицкий.

Напомним, что в нынешнем сезоне хавбек провел за "Десну" 17 матчей во всех турнирах, в которых забил 9 голов и отдал 5 результативных передач.

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В статье: Андрей Тотовицкий Десна (Чернигов)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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simargl (Чернигов)
13.04.2021 в 17:59
Скорейшего выздоровления!!! Без Тото будет тяжело !!!
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