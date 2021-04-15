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Рух: В нынешнем формате чемпионат U-21 себя исчерпал
Львовский клуб согласен заявить вторую команду в ПФЛ, но с некоторыми оговорками
fcrukh.com
В пресс-службе львовского "
"Без сомнения, чемпионат U-21 себя исчерпал, как соревнования в нынешнем формате, учитывая основную свою задачу – подготовку игроков для основных составов команд. Это не значит, что он совсем не выполняет этой задачи, но отдача его абсолютно неудовлетворительная и с точки зрения планируемого эффекта, и с точки зрения затрат, которые клубы тратят на его проведение.
Основная системная причина – обязательность участия команд всех клубов УПЛ в соревнованиях. По этой причине отдельные клубы, не называя имен, относятся к соревнованию формально, не думая о реальной конкуренции своих команд, и нивелируя уровень соревнования. Отсутствие конкурентности не способствует росту мастерства.
Чемпионат U-21 уже давно фактически не является соревнованием в заявленной возрастной категории. Еще 3 года назад львовские специалисты по статистике провели анализ, и установили, что средний возраст игроков даже стартовых составов команд U-21 только в 6 командах превышал 20 лет.
Фактически – это еще одни соревнования U-19 слегка разбавленные игроками постарше. Ситуация за последние 3 года не изменилась. Соответственно – на выходе игроки команд U-21 практически не имеют опыта взрослого футбола.
Для многих клубов одновременное формальное участие в соревнованиях U-21 и U-19 решалось одновременным неконтролируемым и никак неограниченным привлечением к обеим соревнованиям футболистов младшей возрастной категории, что увеличивало их игровые нагрузки за счет тренировочного процесса.
"Рух" готов создать дубль команды и заявиться на соревнования ПФЛ при условии обеспечения разумной и достаточной системы обмена игроками между различными командами независимо от того, общей или раздельной будет заявка", – сказали в пресс-службе "Руха".
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