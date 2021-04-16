Тренер Львова: Психологически тяжело всей команде

Главный тренер " Львова " Анатолий Бессмертный в эфире ТК "Футбол" поделился ожиданиями от матча 22-гго утра УПЛ с "Александрией".

"Александрия" - очень подвижная и опытная команда. Без слабых мест. Им также нужно противостоять - выходить и играть. Эрнест возвращается, и это плюс. У нас сейчас каждый человек на вес золота. Мы его ждем, рассчитываем и знаем, что он нам поможет.

Психологически тяжело всей команде. Ребята у нас молодые. Но если они выдержат и пройдут этот путь, то станут сильными футболистами. У них все для этого есть", - сказал Бессмертный.