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Тренер Львова: Психологически тяжело всей команде

Премьер-лига
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Программу 22-го тура УПЛ открывает матч Львов - Александрия

Тренер Львова: Психологически тяжело всей команде

Фото: ФК Львов

Главный тренер "Львова" Анатолий Бессмертный в эфире ТК "Футбол" поделился ожиданиями от матча 22-гго утра УПЛ с "Александрией".

"Александрия" - очень подвижная и опытная команда. Без слабых мест. Им также нужно противостоять - выходить и играть. Эрнест возвращается, и это плюс. У нас сейчас каждый человек на вес золота. Мы его ждем, рассчитываем и знаем, что он нам поможет.

Психологически тяжело всей команде. Ребята у нас молодые. Но если они выдержат и пройдут этот путь, то станут сильными футболистами. У них все для этого есть", - сказал Бессмертный.

Напомним, что матч "Львов" - "Александрия" состоится сегодня, 16 апреля во Львове. Начало - в 17:00

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В статье: ФК Львов Анатолий Бессмертный ФК Александрия
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Источник:
ТК Футбол

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