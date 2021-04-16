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Тренер Львова: Психологически тяжело всей команде
Программу 22-го тура УПЛ открывает матч Львов - Александрия
Фото: ФК Львов
Главный тренер "
"Александрия" - очень подвижная и опытная команда. Без слабых мест. Им также нужно противостоять - выходить и играть. Эрнест возвращается, и это плюс. У нас сейчас каждый человек на вес золота. Мы его ждем, рассчитываем и знаем, что он нам поможет.
Психологически тяжело всей команде. Ребята у нас молодые. Но если они выдержат и пройдут этот путь, то станут сильными футболистами. У них все для этого есть", - сказал Бессмертный.
Напомним, что матч "Львов" - "Александрия" состоится сегодня, 16 апреля во Львове. Начало - в 17:00
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