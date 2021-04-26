Бондарь пропустит три месяца. Пока что без операции

В матче 23-го тура между донецким "Шахтером" и "Александрией" центральный защитник "горняков " Валерий Бондарь получил повреждение.

Как сообщает официальный сайт "горняков", у защитника диагностирован разрыв боковой связки левого коленного сустава.

На данный момент принято решение о консервативном лечении. Ориентировочный срок восстановления игрока в этом случае – около 3 месяцев.

Напомним, что в текущем сезоне воспитанник клуба Валерий Бондарь провел 11 матчей в Премьер-лиге, 1 – в Кубке Украины и 6 – в Лиге чемпионов.