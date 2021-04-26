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Бондарь пропустит три месяца. Пока что без операции

Премьер-лига
(1 голосов)

Стали известны подробности травмы защитника

Бондарь пропустит три месяца. Пока что без операции

Шахтар / Автор невідомий

Новина українською

В матче 23-го тура между донецким "Шахтером" и "Александрией" центральный защитник "горняков" Валерий Бондарь получил повреждение.

Как сообщает официальный сайт "горняков", у защитника диагностирован разрыв боковой связки левого коленного сустава.

На данный момент принято решение о консервативном лечении. Ориентировочный срок восстановления игрока в этом случае – около 3 месяцев.

Напомним, что в текущем сезоне воспитанник клуба Валерий Бондарь провел 11 матчей в Премьер-лиге, 1 – в Кубке Украины и 6 – в Лиге чемпионов.

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В статье: Шахтер (Донецк) Валерий Бондарь
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Источник:
ФК Шахтер

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