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Бондарь пропустит три месяца. Пока что без операции
Стали известны подробности травмы защитника
Шахтар / Автор невідомий
В матче 23-го тура между донецким "Шахтером" и "Александрией" центральный защитник
Как сообщает официальный сайт "горняков", у защитника диагностирован разрыв боковой связки левого коленного сустава.
На данный момент принято решение о консервативном лечении. Ориентировочный срок восстановления игрока в этом случае – около 3 месяцев.
Напомним, что в текущем сезоне воспитанник клуба Валерий Бондарь провел 11 матчей в Премьер-лиге, 1 – в Кубке Украины и 6 – в Лиге чемпионов.
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