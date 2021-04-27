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Бессмертный: Уважаем Рух - это сосед Львова, мы должны дружить

Премьер-лига
(1 голосов)

Перенесенный матч 18-го тура состоится 28 апреля

Бессмертный: Уважаем Рух - это сосед Львова, мы должны дружить

Скриншот: ТК Футбол

Новина українською

Главный тренер "Львова" Анатолий Бессмертный поделился ожиданиями от матча против "Руха" в 24-м туре УПЛ.

"Дерби, не дерби – мы очень уважаем "Рух", но это такой же календарный матч, как и любой другой. Сейчас важна эта игра, после поединка с "Мариуполем". Сказать, что мы как-то настраиваемся – нет, спокойно готовимся до очередного матча.

"Рух" очень уважаем, это наши соседи, и мы, считаю, должны дружить", – сказал Бессмертный.

Напомним, что перенесенный матч 18-го тура "Львов" - "Рух" состоится завтра, 28 апреля. Начало - в 19:00.

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В статье: Анатолий Бессмертный Рух (Львов) Львов
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Serhio79 (Kyiv)
27.04.2021 в 15:34
По-сусідськи домовляться за нічию?Хоча обидві команди ще не гарантували собі місце в УПЛ на наступний сезон, але вінниківцям перемога потрібніша.З іншого боку, перемога львів'ян практично гарантує їм не_вибуття за підсумками цього чемпіонату.Цікавий факт: в двох передостанніх турах обидва суперники зустрічаються з нинішнім аутсайдером "Олімпіком". Можливо, в цих матчах все і вирішиться.Хоча, об'єктивно, найгірший календар кінця сезону у "Миная" - всі 3 команди з зони єврокубків.Наврядчи закарпатці зможуть бодай в одному з них зачепитися за очки...
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