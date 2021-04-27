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Бессмертный: Уважаем Рух - это сосед Львова, мы должны дружить
Перенесенный матч 18-го тура состоится 28 апреля
Скриншот: ТК Футбол
Главный тренер "Львова" Анатолий Бессмертный поделился ожиданиями от матча против "Руха" в 24-м туре УПЛ.
"Дерби, не дерби – мы очень уважаем "Рух", но это такой же календарный матч, как и любой другой. Сейчас важна эта игра, после поединка с "Мариуполем". Сказать, что мы как-то настраиваемся – нет, спокойно готовимся до очередного матча.
"Рух" очень уважаем, это наши соседи, и мы, считаю, должны дружить", – сказал Бессмертный.
Напомним, что перенесенный матч 18-го тура "Львов" - "Рух" состоится завтра, 28 апреля. Начало - в 19:00.
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