Бессмертный: Уважаем Рух - это сосед Львова, мы должны дружить

Главный тренер "Львова" Анатолий Бессмертный поделился ожиданиями от матча против "Руха" в 24-м туре УПЛ.

"Дерби, не дерби – мы очень уважаем "Рух", но это такой же календарный матч, как и любой другой. Сейчас важна эта игра, после поединка с "Мариуполем". Сказать, что мы как-то настраиваемся – нет, спокойно готовимся до очередного матча.

"Рух" очень уважаем, это наши соседи, и мы, считаю, должны дружить", – сказал Бессмертный.