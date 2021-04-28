Олимпик - Заря 2:1. Скандальный реванш Калитвинцева

Луганская "Заря" снова получила шанс зацепиться за вторую строчку. Если год назад команда Скрипника не обыграла "Десну" в последнем туре, тем самым подарив серебро "Динамо", то сейчас им на помощь пришел кризисный "Шахтер", от которого, в случае победы сегодня, их мог отделять лишь один пункт. Кто мог помешать серебряной интриге? "Олимпик"! У подопечных Юрия Калитвинцева катастрофические показатели в 2021-м – лишь одна ничья и сразу восемь поражений. Отсюда и 13-тая строчка и упорная борьба за выживание. Отсюда и серьезная мотивация.

Повторение – мать учения. "Олимпик" и "Заря" всего четыре дня назад провели очный матч в рамках 23-го тура, а сегодня сыграли в перенесенном матче. Осенью 2020-го им помешал встретиться коронавирус. У Юрия Калитвинцева, который в первом раунде оказался в роле поверженного, было достаточно времени, дабы провести работу над ошибками и постараться одолеть один из лучших клубов УПЛ.

Хорошая свадьба никогда не бывает без драки, а украинский футбол – без скандала. Первый тайм сегодняшнего поединка – сплошной скандал. Все началось с атаки "Зари" в середине первого тайма. Полузащитник гостей Кочергин классно протащил мяч в штрафную и пробил по воротам – Кичак на месте. Справился голкипер "Олимпика" и с добиванием Лунева, однако выстрел Громова уже дошел до цели – 0:1. Казалось, что никаких причин отменять гол быть не может. Но нет, все совсем иначе. После просмотра ВАР арбитр углядел, что Лунев находился в активном офсайде и помешал Кичаку среагировать на удар Громова. Спорно? Дискуссионно.

Дальше – больше. Теперь уже "Олимпик" строит свою позиционную атаку, передача на 70 метров в направлении Каргбо, который явно находился в офсайде, не дошла до цели, ведь первым на перехвате за пределами штрафной был Василь, после чего в него въехал форвард хозяев. Балакин снова решил воспользоваться ВАРом и удалил вратаря "Зари". Да, Каргбо в эпизоде пострадал, и, вероятно, теперь долго пробудет вне игры, но именно он был инициатором стыка, в то время как Василь был первым на мяче. Также не забываем, что в эпизоде был офсайд. Не будучи экспертом в плане судейского ремесла, стоит отметить, что этот эпизод нужно обязательно разбирать отдельно и попытаться доступно объяснить, в чем причина удаления голкипера "Зари".

Луганский клуб поначалу пытался показать, что даже без Лунева, коим пожертвовал Скрипник, чтобы выпустить Шевченко, они могут играть первым номером, однако во втором тайме все у них пошло наперекосяк. "Олимпик" понимал, что "ковать железо" нужно как можно быстрее, что, собственно, они и начали делать после перерыва. Сначала донецкий коллектив повел в счете после гола Бабенко. Полузащитник классно пробил после скидки от Лебеденко. Далее следовали два нереализованных момента и окончательный гвоздь в крышку гроба "Зари" - точный удар Тейшейры после сольного прохода по левому краю. Получилось очень эффектно.

"Заря" в себя не пришла. Да, были вялые попытки, но они меркнут на фоне моментов "Олимпика", который вполне мог доводить счет до разгромного, реализуй хотя бы часть моментов Нкенг. Виктор Скрипник понимал, что отыграть в меньшинстве шансов у его команды нет, потому достаточно пассивно вел себя после второго взятия ворот в исполнении Тейшейры. Уже в компенсированное время иранец Аллахяр подсластил сегодняшнее фиаско, забив гол престижа. Однако этого было мало.

В качестве итога, во-первых, стоит проговорить главный тезис всего матча - два ключевых решения арбитра в первом тайме остаются достаточно спорными. Особенно это касается удаления Василя, который, если судить по повторам, был первым на мяче. Параллельно с этим стоит упомянуть, что после перерыва "Заря" отвратительно сыграла в обороне, допустив неимоверное множество моментов. Так играть нельзя. Даже, когда чувствуешь несправедливость.

Тем временем, Юрий Калитвинцев добывает свою первую победу в УПЛ и берет реванш за поражение "Заре" в прошедшее воскресенье. Правда после матча все будут говорить не об этом.

УПЛ, 10-й тур

"Олимпик" - "Заря" 2:1

Голы: Бабенко 53, Тейшейра 71 - Аллахяр 90+1

"Олимпик": Кичак - Пасич, Векляк, Драме, Лебеденко - Таллес, Бабенко, Политыло, Тейшейра - Нкенг, Каргбо (Чогадзе 35)

"Заря": Василь - Руфати, Иванисеня, Абу Ханна, Цыганикс – Цвек (Назарина 56) – Хомченовский (Кабаев 56), Кочергин (Юрченко 81), Лунев (Шевченко 35) - Громов, Шахаб (Аллахяр 81)

Предупреждения: Каргбо 17, Таллес 44, Бабенко 45+4, Векляк 48 – Хомченовский 45+4

Удаление: Василь 32