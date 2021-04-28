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Олимпик - Заря 2:1. Скандальный реванш Калитвинцева

Премьер-лига
(3 голосов)

Отмененный гол, спорное удаление и потерянный шанс побороться за серебро

Олимпик - Заря 2:1. Скандальный реванш Калитвинцева

Фото: УПЛ/Автор неизвестен

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

Луганская "Заря" снова получила шанс зацепиться за вторую строчку. Если год назад команда Скрипника не обыграла "Десну" в последнем туре, тем самым подарив серебро "Динамо", то сейчас им на помощь пришел кризисный "Шахтер", от которого, в случае победы сегодня, их мог отделять лишь один пункт. Кто мог помешать серебряной интриге? "Олимпик"! У подопечных Юрия Калитвинцева катастрофические показатели в 2021-м – лишь одна ничья и сразу восемь поражений. Отсюда и 13-тая строчка и упорная борьба за выживание. Отсюда и серьезная мотивация.

Повторение – мать учения. "Олимпик" и "Заря" всего четыре дня назад провели очный матч в рамках 23-го тура, а сегодня сыграли в перенесенном матче. Осенью 2020-го им помешал встретиться коронавирус. У Юрия Калитвинцева, который в первом раунде оказался в роле поверженного, было достаточно времени, дабы провести работу над ошибками и постараться одолеть один из лучших клубов УПЛ.

Хорошая свадьба никогда не бывает без драки, а украинский футбол – без скандала. Первый тайм сегодняшнего поединка – сплошной скандал. Все началось с атаки "Зари" в середине первого тайма. Полузащитник гостей Кочергин классно протащил мяч в штрафную и пробил по воротам – Кичак на месте. Справился голкипер "Олимпика" и с добиванием Лунева, однако выстрел Громова уже дошел до цели – 0:1. Казалось, что никаких причин отменять гол быть не может. Но нет, все совсем иначе. После просмотра ВАР арбитр углядел, что Лунев находился в активном офсайде и помешал Кичаку среагировать на удар Громова. Спорно? Дискуссионно.

Дальше – больше. Теперь уже "Олимпик" строит свою позиционную атаку, передача на 70 метров в направлении Каргбо, который явно находился в офсайде, не дошла до цели, ведь первым на перехвате за пределами штрафной был Василь, после чего в него въехал форвард хозяев. Балакин снова решил воспользоваться ВАРом и удалил вратаря "Зари". Да, Каргбо в эпизоде пострадал, и, вероятно, теперь долго пробудет вне игры, но именно он был инициатором стыка, в то время как Василь был первым на мяче. Также не забываем, что в эпизоде был офсайд. Не будучи экспертом в плане судейского ремесла, стоит отметить, что этот эпизод нужно обязательно разбирать отдельно и попытаться доступно объяснить, в чем причина удаления голкипера "Зари".

Луганский клуб поначалу пытался показать, что даже без Лунева, коим пожертвовал Скрипник, чтобы выпустить Шевченко, они могут играть первым номером, однако во втором тайме все у них пошло наперекосяк. "Олимпик" понимал, что "ковать железо" нужно как можно быстрее, что, собственно, они и начали делать после перерыва. Сначала донецкий коллектив повел в счете после гола Бабенко. Полузащитник классно пробил после скидки от Лебеденко. Далее следовали два нереализованных момента и окончательный гвоздь в крышку гроба "Зари" - точный удар Тейшейры после сольного прохода по левому краю. Получилось очень эффектно.

"Заря" в себя не пришла. Да, были вялые попытки, но они меркнут на фоне моментов "Олимпика", который вполне мог доводить счет до разгромного, реализуй хотя бы часть моментов Нкенг. Виктор Скрипник понимал, что отыграть в меньшинстве шансов у его команды нет, потому достаточно пассивно вел себя после второго взятия ворот в исполнении Тейшейры. Уже в компенсированное время иранец Аллахяр подсластил сегодняшнее фиаско, забив гол престижа. Однако этого было мало.

В качестве итога, во-первых, стоит проговорить главный тезис всего матча - два ключевых решения арбитра в первом тайме остаются достаточно спорными. Особенно это касается удаления Василя, который, если судить по повторам, был первым на мяче. Параллельно с этим стоит упомянуть, что после перерыва "Заря" отвратительно сыграла в обороне, допустив неимоверное множество моментов. Так играть нельзя. Даже, когда чувствуешь несправедливость.

Тем временем, Юрий Калитвинцев добывает свою первую победу в УПЛ и берет реванш за поражение "Заре" в прошедшее воскресенье. Правда после матча все будут говорить не об этом.

УПЛ, 10-й тур
"Олимпик" - "Заря" 2:1
Голы: Бабенко 53, Тейшейра 71 - Аллахяр 90+1
"Олимпик": Кичак - Пасич, Векляк, Драме, Лебеденко - Таллес, Бабенко, Политыло, Тейшейра - Нкенг, Каргбо (Чогадзе 35)
"Заря": Василь - Руфати, Иванисеня, Абу Ханна, Цыганикс – Цвек (Назарина 56) – Хомченовский (Кабаев 56), Кочергин (Юрченко 81), Лунев (Шевченко 35) - Громов, Шахаб (Аллахяр 81)
Предупреждения: Каргбо 17, Таллес 44, Бабенко 45+4, Векляк 48 – Хомченовский 45+4
Удаление: Василь 32

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В статье: Заря (Луганск) Олимпик (Донецк)
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Комментарии (81)
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Next-R (Киев)
28.04.2021 в 20:53
Ждем интервью Громова и Юрченко про "общение сверху"
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0
0
dmitroj88
28.04.2021 в 20:30
Господа, нет времени читать ветку, ответьте вкратце что говорят эксперты? Судьи топят Олимпик за то, что они захотели честное судейство и сделали то, на что не хватило мужества у сурков или судьи топят Зорю чтобы не дать им второе место?
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+1
0
yurec_t (Киев)
28.04.2021 в 20:33
Тянут Шахту, шапито в УПЛ продолжается...
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+5
-1
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
28.04.2021 в 20:40
Бомжеклубу помогают, как обычно
+2
-1
krakow (Херсон)
28.04.2021 в 20:19
Упл-овская клоунада, продолжается. Буратины негодуют, на судейство... В стране,где вся экономика и политика,в руках отребья,типа Ахметовых, Суркисов,Коломойских,Порошенок и им подобным,все решили,что в футболе будет,как-то иначе.Пачеснаму.
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+3
-2
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
28.04.2021 в 20:17
Я вже на цю тему висловлювався, напишу ще раз. Ярославський! Дивись уважно! Насправді впевнений, що хочеш викинути десятки мільйонів доларів на відродження Металіста, щоб потім з тобою робили ось таке? Тому що в наскрізь корумпованій країні і такому ж корумпованому футболі-шапіто є тільки дві священні корови, які присвоїли собі право займати 1 та 2 місце. Всі решта - підтанцьовка, холопи, чернь. Спробуєш щось вдіяти - елементарно роздавлять та хоча б тим же суддівством.
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+2
0
Hanter44 (Baburka)
28.04.2021 в 20:14
Такой у нас уровень судейства.Ничего не скажу по поводу отмененного гола-вопрос спорный.А удаление явно ошибочно.А по поводу утверждения автора:"Если год назад команда Скрипника не обыграла "Десну" в последнем туре, тем самым подарив серебро "Динамо"" могу добавить,что не захотела.И,попросту подарила второе место Динамо
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0
-5
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
28.04.2021 в 20:39
Малограмотный дбл, ты признаешь, что в пользу божеклуба всегда подсуживают?
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+2
-1
fanat_football (Херсон)
28.04.2021 в 19:59
Топили Зарю, чтобы Шахтер гарантированно остался на втором месте?
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+7
-1
Лекарь (село Дарница)
28.04.2021 в 19:54
Посмотрел повтор. Как бы, вне игры тут нечего обсуждать, обсуждать можно только контакт. А по контакту дело такое, что вратарь сыграл в мяч. Не вина вратаря, что соперник получил травму, это просто стечение обстоятельств, несчастный случай. Красная карточка абсолютно несправедливая.
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+6
0
sleva8686 (Bila Tserkva)
28.04.2021 в 19:51
Пікфорд зламав Ван Дайка (Дейка) й навіть жовту не отримав. Бо офсайд був. А це АПЛ
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+3
0
учитель футбола (Львов)
28.04.2021 в 19:50
а кому нужен такой чемпионат,где судьи делают результат тот,который нужен первым двум командам?Прошлый год Зарю топило Динамо,в этом году - Шахтер.Только в Англии,середняк Лестер смог стать чемпионом.В Украине такое не ВОЗМОЖНО.И они сделали платным просмотр этого театрального чемпионата.Спорта нет.Деньги,коррупция,откаты,продажные,потерянные,конченные судьи.На что смотреть???? ФУ
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+7
-1
Запорізьке Торпедо (zp)
28.04.2021 в 19:46
понабирали чернож..пых! (с) )) плохо Зоря, очень плохо. з.ы. моментов с удалением и отмененным голом еще не смотрел
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0
0
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
28.04.2021 в 19:36
Вонючие бомжеглоры будут хрюкать, что Динамо подсуживают???
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+3
0
Виктор Валерьевич (Луганск)
28.04.2021 в 19:30
Класс. Красная карточка без нарушения правил. Это конечно уровень... Про угрозу нанесения травмы рассказывайте своим папам и мамам. Нарушения нет - смотреть нечего. Даже если бы нога игрока отдельно рядом лежала.
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+9
0
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Viktor Ivanjvich
28.04.2021 в 19:23
если брать игру в целом то олимпик плавал до удаления-потом в зАРе резерв какой то сырой-руфати ? отдавал просто так мяч. Иванисеня постоянно опять обрезался. Кочергин в отсутствии основных должен был быть лидером-НО кроме как неудачные угловые и пасы в некуда и ВСЁ-ШАХАБ? постоянно пытается САМ ударить не важно куда- Громов старался но постоянно падал на ровном месте- шипов небыло чтоли? хома, ленев так себе-красава аллахяр как всегда-А ПОЧЕМУ ЕГО за 10 минут выпустили-?в принципе хотели по ротации сыграть - к тому же поняли что судей стали минять - гол отменили и тд.... знали все с ЗАРИ что ИМ недадут выиграть этот матч ТАК И ИГРАЛИ
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+5
-1
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simargl (Чернигов)
28.04.2021 в 19:26
А почему "дали" выиграть предыдущий???
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0
-4
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Viktor Ivanjvich
28.04.2021 в 19:27
сам подумай-
+2
-1
аалекс ( Крым)
28.04.2021 в 19:21
Ну не хочет Заря в ЛЧ, как и в прошлом сезоне. Одно не ясно, зачем ещё и арбитров подключать. Может просто уровень у наших судей ниже некуда.
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0
-12
Иванисеня (Ивано Франковск)
28.04.2021 в 19:21
Я не розумію всіх тих коментарів типа,Зоря зливає серебро,хтось-когось купив.Слухайте,ще не закінчився чемпіонат,ще ніхто з команд(окрім Динамо)не сказав останнє слово.Хто знає,як зіграє Шахтар останні ігри?Як зіграє Зоря?А ви тут висновки вже даєте.Ще нічого не зрозуміло.А ви типа,вже точно знаєте,що Шахтар вже програв останні ігри та все залежить від Зорі.Дивно просто...
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+4
0
KDK2020 (Киев)
28.04.2021 в 19:19
Скрипнику пора уходить из этого болота. В какой-нибудь европейский чемпионат. Чтобы окончательно не стать токсичным, когда его не возмет любая команда уважающая себя и уважающая футбол.
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+6
-5
Olegyurchak (Хмельницький )
28.04.2021 в 19:19
Не буде з донецьким лайном в Україні нормального футболу. Нехай в лднр грають.
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+11
-2
aleks68
28.04.2021 в 19:31
дерьмо здесь только ты упротый дырявый идиот
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+3
-9
Olegyurchak (Хмельницький )
28.04.2021 в 20:35
Бачу ти представник цього лайна. Такий самий кончений.
+1
0
Golfik25 (Киев)
28.04.2021 в 19:18
Слили Зарю
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+10
-1
avatar
simargl (Чернигов)
28.04.2021 в 19:23
Слилась Заря. Опять.
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0
-8
Запорізьке Торпедо (zp)
28.04.2021 в 19:44
удачных тебе дальнейших поражений от минаев, слитый
+5
-1
oda1979 (Запорожье)
28.04.2021 в 19:14
Да ушь... кому там собирались продавать права на трансляции УПЛ? Да такое авно сами смотрите. Закрепите уже формально, что два первых места получают киевские товарищи.
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+6
-1
Hanter44 (Baburka)
28.04.2021 в 20:18
Хорошими темпами идет деградация
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+1
-1
Одіссей (Донецьк)
28.04.2021 в 19:11
Ынтрыга умэрла!
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+3
-5
efim423 (odessa)
28.04.2021 в 19:06
заря второй год подряд сливает серебро .
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+4
-10
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simargl (Чернигов)
28.04.2021 в 19:10
100%. С этого и живут...
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+5
-9
FkSash (Столица)
28.04.2021 в 19:05
До тех пор, пока "вертикаль" футбольной власти будет замыкаться на клубах Шахтер и Динамо....м будет происходить сей цирк судейский. А потом плачемся, почему наши гранды так х.рово играют в еврокубках!!! Лучи сплавить, Павелку последнее "китайское"...иначе такие судьи и будут ИГРАТЬ в футбол!!! P.S. в стране где футбол- это игра номер один, должны бороться не два клуба в кабинетах!!!
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+12
-3
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Віктор Бокасса (Betwmount)
28.04.2021 в 19:09
Повідай нам, хто повинен боротися і як?))
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+3
-3
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simargl (Чернигов)
28.04.2021 в 19:11
А так как было при живом Днепре и Металлисте )))...
+3
-2
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
28.04.2021 в 19:11
І хто винен що вони злилися?)
+3
-1
avatar
simargl (Чернигов)
28.04.2021 в 19:18
Ты не хуже меня знаешь кто. Вопрос риторический
0
-2
KDK2020 (Киев)
28.04.2021 в 19:11
И в сием происшествии нашел след Динамо. Маладца.
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+5
-2
FkSash (Столица)
28.04.2021 в 19:16
Нет, не нашел след Динамо,если ко мне адресовано! Всем сердцем за Динамо всегда был и буду! Но! Есть вещи, которые кто-то называет справедливостью, кто-то совестью! Поэтому без перехода на словесный понос и с пониманием того что происходит написал! Можно долго дискутировать...
+1
-3
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
28.04.2021 в 19:03
Треба ж витягнути чмохтар...
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+13
-5
aleks68
28.04.2021 в 19:15
моли бога что получилось вытянуть дЫнамо.а чмоктать вместе с суркисами и луческу будешь по полной программе в следующем сезоне.готовь свой рот и помой ещё кое-что тупая лижущая тварь
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+1
-12
Olegyurchak (Хмельницький )
28.04.2021 в 19:22
Тебе пробували лікувати чи так все безнадійно?
+5
0
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
28.04.2021 в 19:36
Опять старый гомосек про секс между мужиками :))) тупица, не все твоей ориентации :)))
+3
0
avatar
simargl (Чернигов)
28.04.2021 в 19:02
Отлично ! Ну не могло быть другого результата для Зари в Чернигове. Опять журналисты разбирают страсти. Гол отменил судья справедливо. Игрок лежит на голкипера ближе всех к воротам. Хочешь офсайд, хочешь нападение на вратаря. Ну и красная скорее да чем нет. Сыграл пусть и в мяч , но играл с угрозой нанесения травмы, которую в итоге и нанес. Типа не выбью так собью или напугаю. Интрига в УПЛ закручивается еще сильнее !!!
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+3
-20
octavi4 (Warszawa)
28.04.2021 в 19:07
Балакин не твой родственник?))))))
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+13
-2
avatar
simargl (Чернигов)
28.04.2021 в 19:12
Динамо - чемпион!
+1
-2
FkSash (Столица)
28.04.2021 в 19:12
Вы в правила футбольные иногда заглядывали? Игрок Олимпика Каргбо - вне игры, свисток, все точка, Василь вышел-сыграл в мяч, травма-согласен...но не балет же смотрим!!! Отмененный гол Зари-издевательство,как может быть игрок в офсайде,находясь в пассивном положении,да ещё и лёжа? Ах, ну да, мешал голкиперу встать и за долю секунды отрастить ещё три размера рук,чтобы вытянуть мяч... Не пишите, а разберитесь изначально(со все уважением!)
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+11
-3
ещё не специалист (Кривой Рог)
28.04.2021 в 19:13
+3
0
avatar
simargl (Чернигов)
28.04.2021 в 19:15
Тем более, зачем прыгать в ноги после свистка??? 100% красная. Игрок лежит на голкипера и во вне игры))) что еще надо ??? Свисток. Не будет Зоря второй , как и Десна третьей.
0
-11
Hanter44 (Baburka)
28.04.2021 в 20:23
Так,по последним рекомендациям,ситуацию с офсайдом дают доигрывать до конца.Или ты еще не в курсе?
0
-1
ещё не специалист (Кривой Рог)
28.04.2021 в 19:12
боковой судья зафиксировал офсайд, но уже после стыка вратаря с игроком. Эти долбанные рекомендации - пусть доигрывают момент, доиграли - нога сломалась... Вратарь прыгнул, головой отбил мяч, упал на ногу сопернику. Ассистенты на ВАРе подсказали арбитру в поле о сломанной ноге. После любого верно исполненного подката атакующий игрок может упасть и что-то сломать.
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+8
0
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simargl (Чернигов)
28.04.2021 в 19:20
Но после не верно исполненного шанс сломать ногу увеличивается многократно !!
0
-4
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
28.04.2021 в 19:02
Згасла вже Зоря, пісня солов'я.
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+7
-2
aleks68
28.04.2021 в 19:17
когда в прошлом году заря легла под динамо ты падаль не гавкала
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+2
-10
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
28.04.2021 в 19:37
Умалишенный, то твоя мамка дохлая легла под кого-то, Заря тут не при чем :)
+3
-1
octavi4 (Warszawa)
28.04.2021 в 19:01
Чё там, Гельзин дальше будет тянуть тему с судейством или уже сошлись на чём-то?
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+3
-3
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Next-R (Киев)
28.04.2021 в 20:50
Причем тут гельзин? Не олимпику дали выиграть, а дали проиграть Заре.
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0
0
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_Hell_Cat_ (Днепр)
28.04.2021 в 18:59
вот вам и замена арбитра накануне матча .... топят Зарю ...такого беспредела от судей давно не видел...жесть!!!
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+19
-2
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simargl (Чернигов)
28.04.2021 в 19:09
Никто не топит. Там и состав вышел на пол ноги. То уже привычка сливаться, как в прошлом сезоне, если уж хочется заговор.
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+2
-12
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Віктор Бокасса (Betwmount)
28.04.2021 в 19:10
Не песди, в минулому році Десна була не слабкіше...
+7
-3
avatar
simargl (Чернигов)
28.04.2021 в 19:27
Песдьоныш, котигорошнутый, иди на х@й))))!!
0
-6
Карибський Українець (Kingstown)
28.04.2021 в 18:59
Цікаво, що Лучі промямлить цього разу. Курва, таке судівство вже задовбало. Гниль.
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+16
0
konogon (Киев)
28.04.2021 в 18:59
Убийство. Пасхал просто мальчишка...
Ответить
+15
-1
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Viktor Ivanjvich
28.04.2021 в 18:58
всё началось с замены судьи-недоговорились с кривушкиным-балакин? потом состав ЗАРИ почти ввесь заменен- СУДЬЯ супер всё сделал как и говорили-отменил чистейший гол, удалил при первой возможности у зари игрока- и тут пошло поехало- кто то уже кричал-совесть есть-НЕТУ- вы что Ш и вдруг третья-это хуже чем катострофа- И ВОТ ОНО ВСЁ ЯСНО- даже скорая с именем РИНАТ АХМЕТОВв чернигове-
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+19
-1
aleks68
28.04.2021 в 19:00
кому нужна твоя заря?
Ответить
+2
-22
octavi4 (Warszawa)
28.04.2021 в 19:02
Плюс его и минусы твои сейчас всё покажут :)
+12
-2
avatar
Spokoyno (Киев)
28.04.2021 в 19:04
Так Зоря в ЛЧ то ЖАХ... Утім хіба це виправдовує суддівське свавілля?
+10
-1
Dr. House (Поділля)
28.04.2021 в 19:10
Жах в ЛЧ , дядьку, твоя Барселона із 2:8
+3
-2
KDK2020 (Киев)
28.04.2021 в 18:58
Геллер все продал и т.д. и т.п...
Ответить
+1
-2
aleks68
28.04.2021 в 18:57
сейчас начнётся ахметов всё купил и т.д. и т.п.
Ответить
+6
-15
octavi4 (Warszawa)
28.04.2021 в 18:58
Думаешь Балакин и ко бесплатно всё сделали?
Ответить
+17
-3
Olegyurchak (Хмельницький )
28.04.2021 в 18:57
Тягнуть той гнилий Олімпік за вуха в УПЛ, а футболом тут і не пахне. Продажна гра як і все донецьке.
Ответить
+8
-5
aleks68
28.04.2021 в 18:58
гавкай дальше опарыш дырявый
Ответить
+4
-17
Olegyurchak (Хмельницький )
28.04.2021 в 19:01
Ну да, в дирках ти як Ківа.
+11
-2
aleks68
28.04.2021 в 19:18
в зеркало посмотри долб...б ......
0
-7
avatar
simargl (Чернигов)
28.04.2021 в 19:29
Так, почему Подолье не в УПЛ ))????
Ответить
0
-4
Kostya_29 (Київ)
28.04.2021 в 18:56
Поздравляем Шахтер с чесным вторым местом:)
Ответить
+19
-2
kalimeras21 (Город)
28.04.2021 в 19:01
а что не так то?
Ответить
+3
-11
octavi4 (Warszawa)
28.04.2021 в 19:03
Всё так, поэтому и поздравляем, ты с нами?
+6
-1
Dr. House (Поділля)
28.04.2021 в 19:03
Мальчик распятый, смени трусики
+7
-1
Некр!т (Дзвонимісто)
28.04.2021 в 19:18
... "чесним" ...
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