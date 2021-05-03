Леоненко: Василь первый на мяче, а Каргбо бежит вперед, ничего не видит, не останавливается

Экс-форвард "Динамо", а ныне эксперт каналов "Футбол" Виктор Леоненко прокомментировал удаление голкипера "Зари" Василя, которому предшествовал двойном перелом ноги у нападающего " Олимпика " Ибрагима Каргбо.

"Голкипер в этом эпизоде играет головой. Куда ему девать ноги, если нападающий не видит поля? Вратарь играет головой. Естественно, что у него ноги сзади. Нападающий бежит вперёд, ничего не видит, не останавливается.

Травма страшнейшая, пусть восстанавливается скорее, но тут виноват Каргбо. Голкипер первый на мяче. Даже Абу Хана видел, что Василь будет первым на мяче и останавливается", - заявил Виктор Леоненко.