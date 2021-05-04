Хавбек Днепра-1: В матче с Шахтером пытались не садиться в автобус

Полузащитник " Днепра-1 " Игорь Когут прокомментировал поражение от "Шахтера" (1:2) в 24-м туре УПЛ.

- Во втором круге команда уступила только "Динамо" и "Шахтеру". О чем это говорит?

- Думаю, за этот период прогресс команды наглядным. И дело не в том проиграли мы два матча или больше - мы набрали большое количество очков. К сожалению, пока с грандами это не удалось. Но мы к этому стремимся. Пытались прессинговать, не садиться в автобус. А как это получилось - решать экспертам.

- Насколько сказывается на психологии, когда удается план на игру, но досадные ошибки приводят к голам в собственные ворота?

- Не могу сказать, что это является ключевым фактором, но из равновесия оно несколько, конечно, выбивает. Вроде демонстрируешь хорошую игру, но ошибка лишает результата.

- Поддержали парня?

- И напихали, и поддержали. На поле каждый должен отвечать за свои действия. А после игры уже, конечно, поддержали. Молодой парень, перспективный, у него еще все впереди.

- В матче против "Шахтера" отдали много сил, а окончание сезона получается очень напряженным - матчи каждые 3-4 дня. Хватит ли сил и настроя?

- У нас молодая команда. Как говорят, на восстановление профессиональном футболисту достаточно 48 часов. Думаю, проблем с этим не возникнет. Напротив, футболисту лучше играть в графике каждые 3-4 дня, ведь тогда больше матчей и меньше тренировок (улыбается).