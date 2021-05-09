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Неожиданный разгром и прощание с еврокубками. Мариуполь - Десна 4:1. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
В матче 26-го тура УПЛ встретились "Мариуполь" и "Десна".
Все ожидали, что черниговская команда будет бороться за место в еврокубках, но произошло совсем не так. Свой гол на 44-й минуте забил Ефим Конопля, но после перерыва команда Маркевича изменила ход игры. На 61-й минуте отличился Очеретько, а на 63-й - Сикан. Ближе к концу матча Даниил сделал дубль, а точку своим голом поставил Бондаренко на 86-й минуте.
Мариуполь - Десна 4:1
Голы: Очеретько (61), сикан (63, 79), Бондаренко (86) - Конопля (44)
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