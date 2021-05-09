  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Неожиданный разгром и прощание с еврокубками. Мариуполь - Десна 4:1. Видео голов и обзор матча
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Неожиданный разгром и прощание с еврокубками. Мариуполь - Десна 4:1. Видео голов и обзор матча

Премьер-лига
(1 голосов)

Видеообзор поединка

Неожиданный разгром и прощание с еврокубками. Мариуполь - Десна 4:1. Видео голов и обзор матча

Новина українською

В матче 26-го тура УПЛ встретились "Мариуполь" и "Десна".

Все ожидали, что черниговская команда будет бороться за место в еврокубках, но произошло совсем не так. Свой гол на 44-й минуте забил Ефим Конопля, но после перерыва команда Маркевича изменила ход игры. На 61-й минуте отличился Очеретько, а на 63-й - Сикан. Ближе к концу матча Даниил сделал дубль, а точку своим голом поставил Бондаренко на 86-й минуте.

Мариуполь - Десна 4:1

Голы: Очеретько (61), сикан (63, 79), Бондаренко (86) - Конопля (44)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Мариуполь Десна (Чернигов)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...