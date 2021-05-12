Провал Миная, неоправданные амбиции Гельзина, хайп Руха. Что говорить об аутсайдерах УПЛ по итогам сезона

Проект "Миная" полностью провалился

Проект "Миная" полностью провалился. И суть здесь не только в вылете в Первую лигу. Можно принять во внимание хотя бы одно из последних интервью спортивного директора Михаила Кополовца: "У меня комок в горле – сложно говорить, потому что плохо себя чувствую, очень трудно. Команда, которую любила вся область - взрослые, дети, было много болельщиков по Украине - бесславно, позорно вылетела. Очень грустно".

"Команда, которую любила вся область", "футбольный символ Закарпатья", "закарпатский "Атлетик" и т.п. – такими эпитетами "Минай" наделяли на протяжении нескольких последних лет, делая акцент на том, что клуб и команда из небольшого села под Ужгородом должны возобновить славные футбольные традиции края. И вот амбиции достигли пика: выход в УПЛ с местным тренером, любимец местной публики как спортивный директор, не повесивший бутсы на гвоздь, политическая элита края среди поклонников клуба и так далее. Оставалось всего ничего – задержаться в Премьер - лиге дольше, чем на один сезон.

Учитывая то, из какого горнила в Первой лиге "Минай" вышел победителем, задача казалась вполне реальной для исполнения. Среди конкурентов ходили "Рух" и "Ингулец", которых закарпатцы опережали на низшей ступени, "Львов" и "Олимпик" лихорадило на протяжении всего сезона, а вылетала всего-навсего одна команда. Казалось, что труднее вылететь из элиты, чем удержаться в ней при таких условиях...

Но все пошло не так с самого начала: "Минай", для которого энергия болельщиков – не пустой звук, остался без поддержки зрителей из-за пандемии. В течение сезона не удалось привезти в Закарпатье ни "Динамо", ни "Шахтер", хотя клуб, в отличие от некоторых других, не был бездомным. Тренер, который для игроков был "своим парнем", потерял контроль над процессами в коллективе, известные "приезжие" имена повысили уровень узнаваемости бренда, но не помогали на поле, местные футболисты почти не получали шансов. Единственным светлым пятном в контексте "Миная" стал бомбардирский прорыв Анатолия Нуриева.

Неудивительно, что "подсанкционный" президент клуба потерял желание развивать футбол. Он с самого начала не был по уши погружен в процесс, доверившись окружению. А теперь еще и страх ареста (пример Медведчука показывает, что дело может пойти дальше санкций) заставляет решать более важные, чем футбол, проблемы. Поэтому клуб рискует оставить после себя очень плохое последнее впечатление: руководство, ассоциирующееся с контрабандными сделками, и смутные букмекерские дела. Игорь Семйон

"Олимпик" продолжает страдать из-за неоправданных амбиций президента

В 1825 году впервые была опубликована великолепная комедия Александра Грибоедова "Горе от ума". Прошло 196 лет и украинские зрители наблюдали римейк этой работы. Назовем его так - "Горе от амбиций". Причем странных амбиций, абсолютно ничем не подкрепленных. Главный герой сего опуса - президент "Олимпика" Владислав Гельзин.

Сюжет произведения прост. После неплохой первой половины сезона, когда "Олимпик" по делу шел в середине таблицы и тихонько помышлял о еврокубковой зоне, Владиславу Григорьевичу захотелось большего. Два поражения зимой (не дворовым командам, а "Динамо" и "Днепру-1), вынудили Гельзина отправить в отставку Климовского, который, как отмечали многие, со своей работой справлялся, а на его место был призван Юрий Калитвинцев. Ожидания президента - борьба за еврокубковую зону, победы и хорошая игра. Суровая реальность - одна виктория во втором круге и 11 поражений.

Возникает вопрос, а в какой момент Владислав Гельзин уверовал в то, что "Олимпику" по силам бороться на равных с "Колосом", "Ворсклой", "Десной", "Александрией" и прочими? После продажи зимой лучшего бомбардира, забившего восемь голов? Или же после странных трансферов, когда команду стали пополнять непонятные персонажи? А может ставка была сделана на тренерский гений Яя Туре, который за последние четыре месяца поработал в тренерском штабе трех разных наставников? Согласитесь, многовато вопросов набежало. Жаль, что никаких ответов не предвидится.

Итог всего этого очень прост. Еврокубковые мечты сменились борьбой за выживание, Юрий Калитвинцев клуб покинул, а разбираться со всем будет вынужден старый знакомый Владислава Гельзина - Роман Санжар. Задача перед Романом Николаевичем прежняя - попадание в еврокубки. Учитывая, что у девяти футболистов дончан летом заканчивается контракт, Санжару хочется пожелать удачи. Теперь он снова персонаж странного мира президента "Олимпика". Георгий Грошев

"Ингульцу" пора отказываться от глубоко оборонительной модели. И уход Сичинавы может этому помочь

"Ингулец" в течение всего сезона выглядел одним из самых скромных клубов элиты. Самой громкой новостью вокруг клуба, пожалуй, стал взрыв гранаты в помещении, где находился президент "казаков" Александр Поворознюк. Плюс сами интервью Поворознюка, которые всегда собирали аудиторию из-за, скажем так, своеобразной подачи.

Но перейдём к футболу. Играть от обороны для новичка или аутсайдера - не зазорно. Это самый простой способ добыть результат. Так любят говорить многие тренеры: если у своих ворот всё хорошо, то уже дышать легче. Именно так действовал "Ингулец". Наряду с "Рухом" петровчане за весь чемпионат пропустили меньше всех среди нижней шестёрки УПЛ. И клуб задачу выполнил, сохранив себе место в Премьер-лиге на второй сезон. Но что дальше?

А дальше петровчанам нужно модернизировать свою философию. В соседнем столбце с показателями пропущенных есть ещё одна очень любопытная цифра: количество забитых. Так вот по этому параметру у "Ингульца" второй худший показатель в лиге. Хуже только у "Миная", которого превзойти было просто нереально. Шесть из 24 голов забил Ника Сичинава, который уже сообщил, что во время текущего межсезонья будет подыскивать себе новую команду.

И знаете, далеко не факт, что уход Сичинавы - это плохая новость для "Ингульца". В течение этого сезона зачастую мы видели один вектор атак "казаков": лонгболл к чужим воротам, Ника поборется и найдёт момент. Он сам создал голы в ворота "Олимпика", "Ворсклы" или "Десны", например. Это отличный нападающий для играющего от обороны "Ингульца". Но что будет, когда команда начнёт действовать агрессивнее? Найдётся ли место для такого форварда в новом коллективе? Пример Шахаба, который после ухода из "Олимпика" пока ещё не нашёл себя в "Заре", очень показательный.

Процесс адаптации для "Ингульца" уже прошёл. Александр Поворознюк обещал летом трансферы, которые помогут команде прибавить в результатах. Можно, конечно, продолжать играть на контратаках и теперь уже против новичков УПЛ-2021. Но это не философия развития. Это всегда временное решение. Александр Рыженко

Маркевич заслужил продолжить работу с " Мариуполем"

Прошедший сезон "приазовцы" начали с новым тренером. После поражения "Колосу" в финале еврокубкового плей-офф, руководство команды решило сделать ставку на молодого Остапа Маркевича, который неплохо зарекомендовал себя в "Агробизнесе", однако после не сделал ничего внятного в "Черноморце". По итогу, летом 2020-го опасений касательно нового тренера было куда больше, нежели оптимизма. Все-таки молодой. Все-таки впервые в высшем дивизионе. Да, сын отличного наставника, но фамилия в футболе не значит ничего, ведь на каждого Паоло Мальдини найдется свой Йорди Кройф.

В первом своем сезоне Маркевич-младший привел "Мариуполь" к 11-му месту. Хорошо ли это? С турнирной точки зрения - нет. "Приазовцы", не считая поражения "Александрии", отлично стартовали, обыграв "Днепр-1", "Зарю", не проиграв "Ворскле", но после этого все полетело в тартарары. Тогда это списали на тяжелый график, ведь команда проводила все матчи на выезде, но пришел 2021-й год и ситуация только ухудшилась. У "Мариуполя" было уже два насиженных места (Харьков и родной стадион), но результаты продолжали скакать от средних до ужасных, и только неожиданный разгром "Десны" в последнем туре немного скрасил общее впечатление. Прослеживались явные проблемы - отсутствие характера и неумение переламывать непростые матчи. Дело конечно молодое, но временами казалось, что Маркевич просто не знал, как справиться с подобного рода ситуацией. Команда играла в футбол ради того, чтобы играть в футбол. Остальные вещи их не особо волновали.

Были ли светлые моменты? Да, их хватало. "Мариуполь" - самая молодая команда этого сезона УПЛ (средний возраст 23,2 года), в которой Маркевич пытается ставить интересный футбол - короткий пас, быстрые переходы из обороны в атаку, контратаки и тд. В этом сезоне классно показал себя Бондаренко, получивший вызов в национальную сборную, наконец-то начал забивать Сикан, а украинские болельщики впервые услышали фамилию Очеретько. За последним парнем стоит следить уже сейчас, если вы еще не начали. Помимо них, неплохой игрой отметились Топалов, Чех, Кулаков, и даже юный Мампаси. Одним словом, молодые ребята играют, и временами делают это хорошо.

Сегодня было объявлено, что Остап Маркевич продлил контракт с клубом. Справедливо ли это? Несмотря на ряд отрицательных моментов, которые можно списать на усталость и юный возраст игроков, нам кажется, что да. В отличие от предшественника, молодой тренер прививает команде правильный стиль футбола, который радует глаз. По крайней мере, это прослеживалось осенью. Сам наставник в непростом положении, ведь, развивая воспитанников "Шахтера", он понимает, что летом часть из них может уйти на повышение. Но Маркевич должен был знать, в какой клуб идет и какие требования перед ним ставятся. Пока обкатка молодежи проходит успешно. Георгий Грошев

"Руху" нужно определиться, что ему важнее: хайп или футбол

Мы можем сразу же ответить на вопрос, который заложен в заглавии к этой части: будет так, как захочет Григорий Козловский. Но давайте разберёмся подробнее.

Нужно не забывать, что с "Миная", "Ингульца" и "Руха" в текущем сезоне спрос чуть ниже, чем с остальных. Во-первых, эта тройка только прошлым летом пополнила состав УПЛ, а во-вторых, перерыв между сезоном Первой лиги и Премьер-лигой был всего десять дней. То есть фактически у игроков даже не было возможности выдохнуть. Однако наверстать упущенное у трио была возможность весной. Много наверстали?

А теперь конкретно к "Руху". Чем вам запомнилась команда по ходу текущего сезона? Из матчей, пожалуй, сходу можно вспомнить только сентябрьскую ничью с на тот момент чемпионом страны, "Шахтёром", когда львовяне показали какой-то невероятный уровень самоотдачи вместе с дисциплиной и вполне заслуженно зацепились за один балл. Плюс уже в декабре - заключительном поединке календарного года - "Рух" вдруг вспомнил, что завершает 2020-й без единой победы в УПЛ и устроил настоящий голевой пир, разбив "Днепр-1" со счётом 4:1.

Всё остальное, происходившее вокруг клуба в течение последних девяти месяцев, сплошной пиар.

Григория Козловского в принципе все раньше узнали в контексте футбола, нежели его детище под названием "Рух". Словно футбольный клуб нужен просто для того, чтобы раскручивать персону директора Львовской табачной фабрики, а не заниматься развитием футбола в регионе. Хотя постройкой базы и привлечением внимания, которое кружит вокруг этого события, занимались ничуть не меньше, чем самим "Рухом". Возможно, вложения были даже больше. Но не в этом суть сейчас.

Идём дальше.

Трансфер Кухаревича в "Андерлехт" - один из самых больших фейлов в истории украинского футбола. Чуть ли не в прямом эфире вели переезд форварда в Бельгию, комментарии самого Козловского, который сейчас редко появляется у камер, фотки с тренировочного лагеря брюссельского гранда. Григорий Петрович говорил, что у него на столе лежало три предложения из Бельгии. А в итоге "Труа" - ошиблись всего лишь на 350 км южнее, чем "Андерлехт". И не один из лидеров лиги Жюпиле, а фаворит французской Лиги 2.

Приглашение Рагнара Сигурдссона отлично легло в канву всех предыдущих событий. Клуб даже снял промо по поводу такого звёздного приобретения. Да. Клуб УПЛ. Снял промо. Под трансфер. Знаете, сколько наиграл один из самых травматичных футболистов в истории исландского футбола за полгода? Один матч. И летом, по слухам, с ним уже попрощаются.

За всеми этими процессами, похоже, не хватает времени следить за тем, что происходит на поле. Там же Иван Федык видит будущее футбола в тасовании состава в каждом матче. Сыгранность? Для слабаков. Лучшие на своих позициях? Нет, в команде половина универсалов. Принцип неожиданности в действии: чем больше будет перестановок, тем больше шансов запутать соперника и выиграть матч. Но итоговое десятое место показывает, что это так не работает.

Можно списать нынешние события вокруг "Руха" на молодость команды и на попытки охватить все сферы сразу: маркетинг по разогреву аудитории ещё за неделю до матча, работа на перспективу со строительством Академии, выход в УПЛ главной команды, а также трансфер своего молодого дарования в клуб Западной Европы. Но пока и в Премьер-лиге никаких результатов, и Академия не запущена (хоть набор уже объявлен), и посещаемость не очень, и Кухаревич всё ещё во Львове. Но в чём клуб точно обходит многих остальных коллег по дивизиону - следить за ним интересно. Александр Рыженко

В материале использованы фотографии с официальных страниц ФК "Минай", ФК "Олимпик", ФК "Ингулец", ФК "Мариуполь" и ФК "Рух"