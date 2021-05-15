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Место Михайличенко в Динамо может занять очередное "динамовское сердце"

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Ну куда же без них

Место Михайличенко в Динамо может занять очередное "динамовское сердце"

Новина українською

Алексей Михайличенко покинул пост спортивного директора киевского "Динамо". Его место может занять другая легенда киевлян Владимир Бессонов. Об этом сообщает "Футбол NEWS".

Еще 10-го мая Михайличенко в телефонном разговоре сообщил президенту "бело-синих" Игорю Суркису о том, что он некомфортно чувствует себя в должности. Уже через два дня 58-летний украинец окончательно принял решение и написал заявление на увольнение. Также отмечается, что главный тренер киевлян Мирча Луческу не имеет отношения к этому.

Напомним, что Михайличенко с октября 2010 года работал на должности спортивного директора киевского "Динамо". В 2012/2013 гг. он был помощником Олега Блохина, а в сезоне 2019/2020 гг. возглавлял "бело-синих", завоевав с командой Кубок Украины.

Владимир Бессонов с 2015-го года тоже работает в структуре киевлян. Он занимает должность тренера-селекционера. Также в 2019/2020 гг. он исполнял обязанности спортивного директора "Динамо", когда Михайличенко возглавил команду.

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В статье: Алексей Михайличенко Владимир Бессонов Динамо (Киев)
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Источник:
Футбол1/2/3

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