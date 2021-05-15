Место Михайличенко в Динамо может занять очередное "динамовское сердце"

Алексей Михайличенко покинул пост спортивного директора киевского "Динамо". Его место может занять другая легенда киевлян Владимир Бессонов. Об этом сообщает "Футбол NEWS".

Еще 10-го мая Михайличенко в телефонном разговоре сообщил президенту "бело-синих" Игорю Суркису о том, что он некомфортно чувствует себя в должности. Уже через два дня 58-летний украинец окончательно принял решение и написал заявление на увольнение. Также отмечается, что главный тренер киевлян Мирча Луческу не имеет отношения к этому.

Напомним, что Михайличенко с октября 2010 года работал на должности спортивного директора киевского "Динамо". В 2012/2013 гг. он был помощником Олега Блохина, а в сезоне 2019/2020 гг. возглавлял "бело-синих", завоевав с командой Кубок Украины.

Владимир Бессонов с 2015-го года тоже работает в структуре киевлян. Он занимает должность тренера-селекционера. Также в 2019/2020 гг. он исполнял обязанности спортивного директора "Динамо", когда Михайличенко возглавил команду.