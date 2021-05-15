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Виктор Скрипник останется в Заре на следующий сезон

Премьер-лига
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Как минимум еще на один год

Виктор Скрипник останется в Заре на следующий сезон

Фото: ФК Заря Луганск

Новина українською

Генеральный директор луганской "Зари" Станислав Оганов прокомментировал кадровые планы команды:

- После завершения чемпионата состоялась ваша встреча с президентом клуба Евгением Геллером. О чём шла речь?

- Мы подвели итоги прошедшего чемпионата и говорили о подготовке к новому.

Было много разной информации озвучено в СМИ в прошедшие несколько дней о том, кто нас покидает. В частности, обсуждался переход главного тренера команды Виктора Скрипника в другой клуб. Ещё раз повторю: у него контракт с нами до 1 июля 2022 года и никуда уходить он не собирается.

Главный тренер подготовил список футболистов, которых хотел бы видеть в нашей команде, и мы пришли к единому решению работать над этим и вести переговоры с указанными футболистами.

Процесс этот не останавливается. И в ближайшее время, думаю, озвучим фамилии футболистов, которые придут к нам в клуб", - сказал Оганов.

Напомним, что Скрипник стал главным тренером "Зари" летом 2019-го года. За два сезона он провел с командой 75 матчей, дважды став бронзовыми призерами УПЛ и однажды сыграв в групповом этапе Лиги Европы.

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В статье: Заря (Луганск) Виктор Скрипник
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Источник:
Заря Луганск

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