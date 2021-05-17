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Шахтер интересуется хавбеком Сассуоло и сборной Италии
Мануэль Локателли может перебраться в Шахтер вслед за главным тренером
Daniele Buffa/Image Sport
Донецкий "
По информации источника, форвард может перейти в донецкий клуб по инициативе главного тренера Роберто Де Дзерби.
При этом "Шахтер" является главным претендентом на хавбека и готов выложить за него до 35 млн евро.
В "Сассуоло" Локателли обычно играет на позиции опорника, но может сыграть и классического центрхава.
С осени 2020 года полузащитник выступает за сборную Италии, где в 9 матчах забил 1 гол и сделал 1 ассист. В 98 матчах за "Сассуоло" забил 7 мячей и отдал 11 результативных передач.
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