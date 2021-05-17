Шахтер интересуется хавбеком Сассуоло и сборной Италии

Донецкий " Шахтер " интересуется полузащитником "Сассуоло" Мануэлем Локателли, сообщает Tuttomercatoweb со ссылкой на la Repubblica.

По информации источника, форвард может перейти в донецкий клуб по инициативе главного тренера Роберто Де Дзерби.

При этом "Шахтер" является главным претендентом на хавбека и готов выложить за него до 35 млн евро.

В "Сассуоло" Локателли обычно играет на позиции опорника, но может сыграть и классического центрхава.

С осени 2020 года полузащитник выступает за сборную Италии, где в 9 матчах забил 1 гол и сделал 1 ассист. В 98 матчах за "Сассуоло" забил 7 мячей и отдал 11 результативных передач.