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Шахтер интересуется хавбеком Сассуоло и сборной Италии

Премьер-лига
(1 голосов)

Мануэль Локателли может перебраться в Шахтер вслед за главным тренером

Шахтер интересуется хавбеком Сассуоло и сборной Италии

Daniele Buffa/Image Sport

Новина українською

Донецкий "Шахтер" интересуется полузащитником "Сассуоло" Мануэлем Локателли, сообщает Tuttomercatoweb со ссылкой на la Repubblica.

По информации источника, форвард может перейти в донецкий клуб по инициативе главного тренера Роберто Де Дзерби.

При этом "Шахтер" является главным претендентом на хавбека и готов выложить за него до 35 млн евро.

В "Сассуоло" Локателли обычно играет на позиции опорника, но может сыграть и классического центрхава.

С осени 2020 года полузащитник выступает за сборную Италии, где в 9 матчах забил 1 гол и сделал 1 ассист. В 98 матчах за "Сассуоло" забил 7 мячей и отдал 11 результативных передач.

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В статье: Шахтер (Донецк) Сассуоло Мануэль Локателли
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Источник:
tuttomercatoweb

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Комментарии (2)
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таврия19752009 (симферополь)
17.05.2021 в 19:44
так форвард или полузащитник?)
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аалекс ( Крым)
17.05.2021 в 19:33
Ого. Достойный игрочила. Если Ахметов раскошелится, то это хорошее усиление для горняков, да и весь ЧУ только выиграет.
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0
-1


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