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Сассуоло хочет получить за Марлона 15-16 млн евро. Шахтер дает на 5 млн меньше
Торги продолжаются
GETTY IMAGES
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По информации Calciomercato, "Сассуоло" готов отпустить бразильского легионера за 15-16 миллионов евро.
В то же время, "горняки" пока готовы заплатить за игрока на 4-5 миллионов меньше этой суммы.
Данная разница пока что не дает сторонам прийти к соглашению, но переговоры продолжаются.
Отмечается, что Марлон – креатура новоиспеченного главного тренера "Шахтера" Роберто Де Дзерби, а потому "горняки" в ближайшие дни попытаются активизировать переговоры, чтобы довести их до успешного завершения.
Напомним, что в минувшем сезоне защитник провел за "Сассуоло" 25 матчей, результативными действиями не отмечался.
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