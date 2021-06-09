Сассуоло хочет получить за Марлона 15-16 млн евро. Шахтер дает на 5 млн меньше

" Шахтер " продолжает вести переговоры с "Сассуоло" по поводу покупки 25-летнего центрбека Марлона Сантоса.

По информации Calciomercato, "Сассуоло" готов отпустить бразильского легионера за 15-16 миллионов евро.

В то же время, "горняки" пока готовы заплатить за игрока на 4-5 миллионов меньше этой суммы.

Данная разница пока что не дает сторонам прийти к соглашению, но переговоры продолжаются.

Отмечается, что Марлон – креатура новоиспеченного главного тренера "Шахтера" Роберто Де Дзерби, а потому "горняки" в ближайшие дни попытаются активизировать переговоры, чтобы довести их до успешного завершения.

Напомним, что в минувшем сезоне защитник провел за "Сассуоло" 25 матчей, результативными действиями не отмечался.