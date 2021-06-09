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Сассуоло хочет получить за Марлона 15-16 млн евро. Шахтер дает на 5 млн меньше

Премьер-лига
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Сассуоло хочет получить за Марлона 15-16 млн евро. Шахтер дает на 5 млн меньше

GETTY IMAGES

Новина українською

"Шахтер" продолжает вести переговоры с "Сассуоло" по поводу покупки 25-летнего центрбека Марлона Сантоса.

По информации Calciomercato, "Сассуоло" готов отпустить бразильского легионера за 15-16 миллионов евро.

В то же время, "горняки" пока готовы заплатить за игрока на 4-5 миллионов меньше этой суммы.

Данная разница пока что не дает сторонам прийти к соглашению, но переговоры продолжаются.

Отмечается, что Марлон – креатура новоиспеченного главного тренера "Шахтера" Роберто Де Дзерби, а потому "горняки" в ближайшие дни попытаются активизировать переговоры, чтобы довести их до успешного завершения.

Напомним, что в минувшем сезоне защитник провел за "Сассуоло" 25 матчей, результативными действиями не отмечался.

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В статье: Шахтер (Донецк) Сассуоло Марлон
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Комментарии (1)
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Dimka26 (Чернигов)
09.06.2021 в 18:25
15 16 млн за бразилу, который даже не включен в заявку сборной.. ну это смешно.
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