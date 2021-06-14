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Педриньо: Перед переходом в Шахтер говорил с Майконом, Додо и Дентиньо
Бразилец отметил, что футболисты дали отличные отзывы о клубе
Фото: ФК Шахтер Донецк
Новичок "Шахтера" Педриньо Делмино поделился своими впечатлениями после перехода в украинский клуб из лиссабонской "Бенфики".
– Первые впечатления наилучшие. Хочу поблагодарить клуб за такую возможность. Знаю, насколько "Шахтер" велик. Уверен, нас ожидает хорошая совместная работа.
– Ранее смотрел поединки "Шахтера"?
– Конечно, я видел несколько матчей, так как здесь играет много бразильцев. Безусловно, мы смотрим и болеем за своих друзей. Повторюсь, знаю, насколько велик этот клуб.
– Уже решил, какой номер себе возьмешь? Возможно, какой-то нравится больше всего?
– Пока не знаю. Это не главное. Важно, как ты играешь, а не номер на спине. Нужно помогать команде.
– Спрашивал совета у кого-то из футболистов перед переходом в "Шахтер"?
– Да. До того как перейти, я говорил с Майконом, Додо и Дентиньо. Они дали отличные отзывы о клубе. Ребята сказали, чтобы я не беспокоился, и заверили, что здесь меня все будут поддерживать, чтобы я показывал себя только наилучшим образом. Ребята постоянно интересовались, какое же я принял решение, и говорили о "Шахтере" только хорошее. Рад, что сегодня нахожусь здесь, рядом с вами", – сказал Педриньо.
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