Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гельзин: 15 июня появится определенность с будущим Олимпика
На вторник в клубе намечено совещание, на котором все и решится
Фото: ФК Олимпик Донецк
Президент "
"Завтра (15 июня) мы планируем провести совещание по этому вопросу, после которого появится определенность.
Дедлайн по срокам? Конечно, он у нас есть. Потому что 20 июня тогда команде нужно будет выйти из отпуска и готовиться к началу нового чемпионата", - сказал Гельзин.
Добавим, что ранее Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ принял решение запретить Гельзину любую футбольную деятельность сроком на пять лет. Плюс пять лет условно, а также штраф в размере 250 тысяч гривен за его действия во время и после матча с "Шахтером".
Владельца клуба обвинили в том, что он врывался в судейскую, а после игры выступил в прямом эфире и использовал нецензурную лексику в адрес главы Комитета арбитров УАФ Лучано Лучи.
Популярное сейчас
- Весь тренерский штаб клуба Первой лиги ушел в отставку
- Милевский: Миколенко - спи спокойно, тяжко было человеку
- Стало известно о характере травмы Зубкова и о том, будет ли он готовиться к Северной Македонии
- Динамо начнет подготовку к новому сезону без Луческу
- Жена звезды Зари демонстрирует соблазнительные формы во время медового месяца. ФОТО
- Игроки сборной включили в плейлист Украины на Евро восемь песен российских исполнителей