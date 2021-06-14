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Гельзин: 15 июня появится определенность с будущим Олимпика

Премьер-лига
(1 голосов)

На вторник в клубе намечено совещание, на котором все и решится

Гельзин: 15 июня появится определенность с будущим Олимпика

Фото: ФК Олимпик Донецк

Новина українською

Президент "Олимпика" Владислав Гельзин рассказал о том, когда донецкая команда определится со своим будущим для выступлений в УПЛ.

"Завтра (15 июня) мы планируем провести совещание по этому вопросу, после которого появится определенность.

Дедлайн по срокам? Конечно, он у нас есть. Потому что 20 июня тогда команде нужно будет выйти из отпуска и готовиться к началу нового чемпионата", - сказал Гельзин.

Добавим, что ранее Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ принял решение запретить Гельзину любую футбольную деятельность сроком на пять лет. Плюс пять лет условно, а также штраф в размере 250 тысяч гривен за его действия во время и после матча с "Шахтером".

Владельца клуба обвинили в том, что он врывался в судейскую, а после игры выступил в прямом эфире и использовал нецензурную лексику в адрес главы Комитета арбитров УАФ Лучано Лучи.

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В статье: Олимпик (Донецк) Владислав Гельзин
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Комментарии (2)
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Джин Тоник (R)
14.06.2021 в 23:58
Надеюсь Олимпик уйдёт в историю.Такие клубы нам не надо
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sergkir
15.06.2021 в 00:06
Решала!
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