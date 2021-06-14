Гельзин: 15 июня появится определенность с будущим Олимпика

Президент " Олимпика " Владислав Гельзин рассказал о том, когда донецкая команда определится со своим будущим для выступлений в УПЛ.

"Завтра (15 июня) мы планируем провести совещание по этому вопросу, после которого появится определенность. Дедлайн по срокам? Конечно, он у нас есть. Потому что 20 июня тогда команде нужно будет выйти из отпуска и готовиться к началу нового чемпионата", - сказал Гельзин.

Добавим, что ранее Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ принял решение запретить Гельзину любую футбольную деятельность сроком на пять лет. Плюс пять лет условно, а также штраф в размере 250 тысяч гривен за его действия во время и после матча с "Шахтером".

Владельца клуба обвинили в том, что он врывался в судейскую, а после игры выступил в прямом эфире и использовал нецензурную лексику в адрес главы Комитета арбитров УАФ Лучано Лучи.