Бразильский экс-защитник Днепра-1 Дуглас трудоустроился в Турции

Бразильский защитник Дуглас, который недавно покинул " Днепр-1 ", нашел новую команду

31-летний футболист трудоустроился в турецком клубе "Гиресунспор".

Соглашение рассчитано на 1 год.

Отметим, что в минувшем сезоне "Гиресунспор" занял 2-е место во втором дивизионе чемпионата Турции и квалифицировался в Суперлигу.

За сезон в "Днепре-1" Дуглас провел 17 матчей в УПЛ и забил 2 гола, а также отыграл 2 поединка Кубка Украины.