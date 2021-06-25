Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бразильский экс-защитник Днепра-1 Дуглас трудоустроился в Турции
Будет играть в составе новичка Суперлиги
Бразильский защитник Дуглас, который недавно покинул "
31-летний футболист трудоустроился в турецком клубе "Гиресунспор".
Соглашение рассчитано на 1 год.
Отметим, что в минувшем сезоне "Гиресунспор" занял 2-е место во втором дивизионе чемпионата Турции и квалифицировался в Суперлигу.
За сезон в "Днепре-1" Дуглас провел 17 матчей в УПЛ и забил 2 гола, а также отыграл 2 поединка Кубка Украины.
???? | Douglas, Giresunspor'da! ✍✅— ???????? Transfer Haberleri ⚒ (@Transferhaber6) June 24, 2021
Douglas, İstanbul'a gelerek başkan Karaahmet ile görüştü. Ardından sağlık kontrolünden geçti 1 yıllık sözleşme imzalandı.@kerimbastantr pic.twitter.com/mbqhEtAGCd
Популярное сейчас
- Официально: Карпаты покидают Вторую лигу. Вместо них заходят другие Карпаты
- Криптонит Криштиану: в Роналду бросили бутылкой Coca-Cola после гола Португалии в ворота французов
- Информация о сопернике в 1/8 финала ЕВРО: Швеция – худшая сборная турнира по точности передач
- Официально: Экс-наставник молодежки Динамо назначен главным тренером Черноморца
- Полуголая красотка выбежала на поле во время матча сборных Финляндии и Бельгии. ФОТО
- От добра добра не ищут. Лунин со своей обворожительной женой проводят отпуск в Испании