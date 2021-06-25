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Бразильский экс-защитник Днепра-1 Дуглас трудоустроился в Турции

Премьер-лига
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Будет играть в составе новичка Суперлиги

Бразильский экс-защитник Днепра-1 Дуглас трудоустроился в Турции

Новина українською

Бразильский защитник Дуглас, который недавно покинул "Днепр-1", нашел новую команду

31-летний футболист трудоустроился в турецком клубе "Гиресунспор".

Соглашение рассчитано на 1 год.

Отметим, что в минувшем сезоне "Гиресунспор" занял 2-е место во втором дивизионе чемпионата Турции и квалифицировался в Суперлигу.

За сезон в "Днепре-1" Дуглас провел 17 матчей в УПЛ и забил 2 гола, а также отыграл 2 поединка Кубка Украины.

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В статье: Дуглас СК Днепр-1
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