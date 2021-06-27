Дуэлунд: Динамо делает ставку на собственных воспитанников, мне просто нужно было принять это

Экс-игрок киевского "Динамо" Миккель Дуэлунд дал комментарий о своей бывшей команде после перехода в голландский "НЕК":

"Динамо" провело великолепный сезон. В команде полно футболистов сборной Украины, поэтому я понимаю, почему Луческу не вносил никаких изменений в состав, который выигрывал.

Клуб делает ставку на собственных воспитанников, мне просто нужно было принять эту позицию и все.

Я не устал играть за границей, наоборот, у меня большое желание чего-то добиваться", – сказал Дуэлунд.