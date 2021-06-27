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Дуэлунд: Динамо делает ставку на собственных воспитанников, мне просто нужно было принять это

Премьер-лига
(1 голосов)

Игрок рад переходу в новый клуб

Дуэлунд: Динамо делает ставку на собственных воспитанников, мне просто нужно было принять это

Новина українською

Экс-игрок киевского "Динамо" Миккель Дуэлунд дал комментарий о своей бывшей команде после перехода в голландский "НЕК":

"Динамо" провело великолепный сезон. В команде полно футболистов сборной Украины, поэтому я понимаю, почему Луческу не вносил никаких изменений в состав, который выигрывал.

Клуб делает ставку на собственных воспитанников, мне просто нужно было принять эту позицию и все.

Я не устал играть за границей, наоборот, у меня большое желание чего-то добиваться", – сказал Дуэлунд.

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В статье: Динамо (Киев) Неймеген (Нидерланды) Миккель Дуэлунд
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Источник:
Tipsbladet

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Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
10 (Феодосия)
27.06.2021 в 13:40
Пффф. У Луческу играют сильнейшие, а не воспитанники!
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