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Дуэлунд: Динамо делает ставку на собственных воспитанников, мне просто нужно было принять это
Игрок рад переходу в новый клуб
Экс-игрок киевского "Динамо" Миккель Дуэлунд дал комментарий о своей бывшей команде после перехода в голландский "НЕК":
"Динамо" провело великолепный сезон. В команде полно футболистов сборной Украины, поэтому я понимаю, почему Луческу не вносил никаких изменений в состав, который выигрывал.
Клуб делает ставку на собственных воспитанников, мне просто нужно было принять эту позицию и все.
Я не устал играть за границей, наоборот, у меня большое желание чего-то добиваться", – сказал Дуэлунд.
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