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СМИ: УПЛ утвердила плей-офф между 13-й и 14-й командами Премьер-Лиги и 3-м и 4-м клубами Первой лиги
Уже с сезона 2021/2022
Анатолій Спиця
В регламенте
По информации Meta-ratings, понизятся в Первую лигу команды, которые в итоговой таблице займут 15-е и 16-е места. А клубам, которые финишируют на 13-м и 14-м месте после окончания "регулярного" чемпионата предстоит плей-офф за право остаться в УПЛ с коллективами, которые займут третье и четвертое места в Первой лиге.
Противостояния будут состоять из двух матчей. 13-я команда УПЛ сыграет с четвертой командой Первой лиги, 14-я команда УПЛ – с третьей командой Первой лиги.
Напомним, что в сезоне-2021/2022 УПЛ после семилетнего перерыва вернулась к 16-командному формату.
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