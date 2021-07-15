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Премьер-лига

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СМИ: УПЛ утвердила плей-офф между 13-й и 14-й командами Премьер-Лиги и 3-м и 4-м клубами Первой лиги

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Уже с сезона 2021/2022

СМИ: УПЛ утвердила плей-офф между 13-й и 14-й командами Премьер-Лиги и 3-м и 4-м клубами Первой лиги

Анатолій Спиця

Новина українською

В регламенте УПЛ на сезон-2021/2022 произошли изменения.

По информации Meta-ratings, понизятся в Первую лигу команды, которые в итоговой таблице займут 15-е и 16-е места. А клубам, которые финишируют на 13-м и 14-м месте после окончания "регулярного" чемпионата предстоит плей-офф за право остаться в УПЛ с коллективами, которые займут третье и четвертое места в Первой лиге.

Противостояния будут состоять из двух матчей. 13-я команда УПЛ сыграет с четвертой командой Первой лиги, 14-я команда УПЛ – с третьей командой Первой лиги.

Напомним, что в сезоне-2021/2022 УПЛ после семилетнего перерыва вернулась к 16-командному формату.

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В статье: Украинская Премьер-лига
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Источник:
Meta Ratings

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Комментарии (9)
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Я так думаю... (КиЇв)
15.07.2021 в 22:02
Что будет весной следующего года неизвестно. Пусть хоть этот чемпионат начнут как в УПЛ так и ПФЛ. «Это будет трудная ночь... не все доживут до рассвета...»
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+2
0
football_soccer (Украина)
15.07.2021 в 21:59
исходя из этого логичный вопрос. А если у 3 и 4 команды пердива нет инфрастуктуры для упл и вообще нет финансовых возможностей , они что, не выйдут играть стыки или выйдут просто слить матч?
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0
0
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donkrot (Донецк)
15.07.2021 в 22:04
Олимпик за 3-4 места будет биться не на жизнь, а насмерть. Ему первые два ни к чему
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0
0
Dimka26 (Чернигов)
15.07.2021 в 21:50
плей-оффы это интересно. только жаль что не будет прямых плей-оффов с представителями разных лиг. Можно было бы сделать и так - плей-офф 13 команды УПЛ с 4 командой 1 лиги, 14 командой УПЛ и 3 командой 1 лиги
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0
-2
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Я так думаю... (КиЇв)
15.07.2021 в 21:55
А разве не так указано выше в этой информации?
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+1
0
Stihl Kindermann (Gonduras)
15.07.2021 в 21:49
По сути ничего не изменится,выйдет тот кто надо..но то что лишний раз матчи глянуть,это норм
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+2
0
vgolovan (полтава)
15.07.2021 в 21:29
надо еще до конца сезона сохранить 14 команд
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+2
0
ukatan (Харьковская обл.)
15.07.2021 в 21:50
Вот-вот. Хоть бы 14 до конца сезона доиграли, о 16-ти я уже не говорю. И большой вопрос, пожелают ли 3 и 4 команда из Первой лиги в ПЛ.
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+3
0
kukarekin (Одесса)
15.07.2021 в 21:24
Поддерживаю, пусть победит сильнейший!
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+2
0


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