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Литовка: Являюсь официальным членом фан-клуба Барселоны, со временем у меня будет место на Камп Ноу

Премьер-лига
(2 голосов)

Кроме Десны кипер топит и за Барсу

Литовка: Являюсь официальным членом фан-клуба Барселоны, со временем у меня будет место на Камп Ноу

фото - ФК Десна Чернігів

Новина українською

Голкипер "Десны" Игорь Литовка рассказал о, том, за кого болел в финале Евро-2020, а также назвал свой любимый клуб.

"Я бы болел за Данию в финале Евро, но все-таки болел за Италию. Объясню почему. Датчане играли в полуфинале с англичанами, но был поставлен такой неоднозначный пенальти, в результате чего на сборную Англии упала своего рода неприятная тень, кроме этого, было непонятное распределение матчей.

А итальянцы показали свой единый дух и невероятную сплоченность, начиная от гимна и заканчивая финальной заслуженной победой. Также, следует отметить великолепную игру в серии пенальти итальянцев с испанцами.

В жизни я болею за "Барселону" и являюсь официальным членом фан-клуба. По прошествии определенного времени, у меня будет место на "Камп Ноу". Кумира, как такового, сейчас уже нет, но Месси многие, и я в том числе, считаю феноменом", - сказал Литовка.

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В статье: Десна (Чернигов) Игорь Литовка Барселона
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Источник:
Gorod.cn.ua

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