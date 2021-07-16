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Литовка: Являюсь официальным членом фан-клуба Барселоны, со временем у меня будет место на Камп Ноу
Кроме Десны кипер топит и за Барсу
фото - ФК Десна Чернігів
Голкипер "
"Я бы болел за Данию в финале Евро, но все-таки болел за Италию. Объясню почему. Датчане играли в полуфинале с англичанами, но был поставлен такой неоднозначный пенальти, в результате чего на сборную Англии упала своего рода неприятная тень, кроме этого, было непонятное распределение матчей.
А итальянцы показали свой единый дух и невероятную сплоченность, начиная от гимна и заканчивая финальной заслуженной победой. Также, следует отметить великолепную игру в серии пенальти итальянцев с испанцами.
В жизни я болею за "Барселону" и являюсь официальным членом фан-клуба. По прошествии определенного времени, у меня будет место на "Камп Ноу". Кумира, как такового, сейчас уже нет, но Месси многие, и я в том числе, считаю феноменом", - сказал Литовка.
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