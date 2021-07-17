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Дуглас: Руководство Днепра-1 предлагало новый контракт на тех же условиях, но я отказался

Премьер-лига
(1 голосов)

Защитник рассказал о своем выборе

Дуглас: Руководство Днепра-1 предлагало новый контракт на тех же условиях, но я отказался

scdnipro1.com.ua

Новина українською

Экс-защитник "Днепра" и "Днепра-1" Дуглас рассказал, почему покинул клуб Йовичевича:

"Руководство "Днепра-1" предлагало новый контракт на тех же условиях. Но я отказался. Единственная причина, почему я не остался в "Днепре-1" – турецкий "Гиресунспор", который предложил хорошие условия, как для игрока моего возраста. Я подписал контракт сроком на один год.

Я не получал никаких предложений от других украинских клубов. Выбор стоял только между "Днепром-1" и "Гиресунспором", – сказал Дуглас.

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В статье: Дуглас Гиресунспор Днепр-1
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Источник:
FanDay.net

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Комментарии (4)
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Джин Тоник (R)
17.07.2021 в 18:32
Это хорошо.Лучше пучкай молодой укранец играет чем ты бразильский тихоход.Удачи в Турции
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0
-5
Papaye (Dnipro)
17.07.2021 в 18:56
Это кто на его позиции в Днепре молодой украинец? Логинов, Сваток, или Адамюк, который правый защитник и в центре регулярно привозит? А больше никого и нет.
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0
0
avatar
witcher_r (Киев)
17.07.2021 в 19:38
Дуги тихоход,вы на приколе,по уровню Дуги в упл наверное и никого и нет на данный момент.
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+1
-1
Papaye (Dnipro)
17.07.2021 в 19:50
Человек практически оказался одним из главных спасителей Днепра во втором круге. Можно было бы предложить и улучшенные условия контракта.
0
0


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