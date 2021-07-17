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Дуглас: Руководство Днепра-1 предлагало новый контракт на тех же условиях, но я отказался
Защитник рассказал о своем выборе
scdnipro1.com.ua
Экс-защитник "Днепра" и "Днепра-1" Дуглас рассказал, почему покинул клуб Йовичевича:
"Руководство "Днепра-1" предлагало новый контракт на тех же условиях. Но я отказался. Единственная причина, почему я не остался в "Днепре-1" – турецкий "Гиресунспор", который предложил хорошие условия, как для игрока моего возраста. Я подписал контракт сроком на один год.
Я не получал никаких предложений от других украинских клубов. Выбор стоял только между "Днепром-1" и "Гиресунспором", – сказал Дуглас.
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