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УАФ подняла зарплату арбитрам более чем вдвое. Все расходы берут на себя клубы

Премьер-лига
(1 голосов)

В целом получается кругленькая сумма за матч

УАФ подняла зарплату арбитрам более чем вдвое. Все расходы берут на себя клубы

Фото: UA-Футбол / Автор - Олександр Приходько

Новина українською

Украинская ассоциация футбола увеличила суммы гонораров арбитров, работающих на матчах УПЛ. Об этом сообщает журналист Роман Бебех.

Зарплата главного арбитра поднялась с 12 до 30 тысяч гривен за матч. Ассистенты теперь будут получать 15 тысяч вместо 6 тысяч. Также в выплатах предусмотрены 3 тысячи гривен на питание и 6 тысяч гривен на проживание. Общая сумма достигает 139 000 гривен.

Интересно, что расходы должны оплачивать клубы, которые являются хозяевами в матче. Правда, из регламента УПЛ убрали пункт, обязывающий клубы встречать арбитров.

Пока арбитры контракты еще не подписали, значит суммы не окончательные, и в будущем могут измениться.

Также отмечается, что зарплату арбитрам подняли впервые со "скачка" доллара по курсу по 8 гривен. С тех пор суммы в гривнах не увеличивались. УАФ считает, что такой шаг уменьшит коррупцию.

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В статье: арбитры УПЛ УАФ
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Источник:
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Комментарии (4)
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Unselfish (Белая Церковь )
18.07.2021 в 09:24
Это теперь будет, кто платит, тот и музыку заказывает, а не угодил кормилицу, "пшел с пляжа без з.п." Это теперь так будет?
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fdgdg87 (grtyu)
18.07.2021 в 09:21
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вотking-ball. ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы ктоон, я бы его сейчас отблагодарил.
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Litb@rski (Кёльн)
18.07.2021 в 09:16
Это космос ....3т на питание и 6т проживание и это в стране где минимальный прожиточный минимум в месяц 2379 грн для работающих людей , минимальной пенсии в 1854 грн.и минимальной зарплате в 6000грн....как после этого будут к федерации и судьям относится обычные жители Украины ?....Да еще забыл командировочные в Украине 600 грн в сутки)))
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kotіgorok (Чернiгiв)
18.07.2021 в 08:58
Розумне рiшеня, пiдтримую.
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