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УАФ подняла зарплату арбитрам более чем вдвое. Все расходы берут на себя клубы
В целом получается кругленькая сумма за матч
Фото: UA-Футбол / Автор - Олександр Приходько
Украинская ассоциация футбола увеличила суммы гонораров арбитров, работающих на матчах УПЛ. Об этом сообщает журналист Роман Бебех.
Зарплата главного арбитра поднялась с 12 до 30 тысяч гривен за матч. Ассистенты теперь будут получать 15 тысяч вместо 6 тысяч. Также в выплатах предусмотрены 3 тысячи гривен на питание и 6 тысяч гривен на проживание. Общая сумма достигает 139 000 гривен.
Интересно, что расходы должны оплачивать клубы, которые являются хозяевами в матче. Правда, из регламента УПЛ убрали пункт, обязывающий клубы встречать арбитров.
Пока арбитры контракты еще не подписали, значит суммы не окончательные, и в будущем могут измениться.
Также отмечается, что зарплату арбитрам подняли впервые со "скачка" доллара по курсу по 8 гривен. С тех пор суммы в гривнах не увеличивались. УАФ считает, что такой шаг уменьшит коррупцию.
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