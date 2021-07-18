Премьер-лига
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Волынь может заменить Рух в Премьер-лиге
Львовяне могут прекратить выступления в УПЛ
fcrukh.com
Вслед за "Олимпиком" элитный дивизион украинского футбола может покинуть львовский "Рух".
В случае, если завтра команда Федыка не согласится играть на "Арене-Львов", она будет вынуждена прекратить выступление в УПЛ. Таким образом "Рух" в высшем дивизионе заменит луцкая "Волынь".
В зависимости от завтрашних решений на счет львовских стадионов, ФК "Рух" не исключает варианта добиваться правды в Лозанском спортивном арбитражном суде.
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Источник:meta-ratings.com.ua
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