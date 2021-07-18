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Волынь может заменить Рух в Премьер-лиге

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Львовяне могут прекратить выступления в УПЛ

Волынь может заменить Рух в Премьер-лиге

fcrukh.com

Новина українською

Вслед за "Олимпиком" элитный дивизион украинского футбола может покинуть львовский "Рух".

В случае, если завтра команда Федыка не согласится играть на "Арене-Львов", она будет вынуждена прекратить выступление в УПЛ. Таким образом "Рух" в высшем дивизионе заменит луцкая "Волынь".

В зависимости от завтрашних решений на счет львовских стадионов, ФК "Рух" не исключает варианта добиваться правды в Лозанском спортивном арбитражном суде.

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В статье: Волынь (Луцк) Рух (Львов) Григорий Козловский
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Источник:
meta-ratings.com.ua

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Комментарии (19)
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Sandra777 (Львів)
18.07.2021 в 20:12
Цей акціон щедрості буде тривати кожного дня? )))
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0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
18.07.2021 в 20:11
Драна павелка...
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0
0
NEMO1609 (KOTOROGONET)
18.07.2021 в 20:11
Замість турніру в першій лізі треба провести конкурс стадіонів і відповідно присуджувати місця.
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0
0
andyqd (Сан Хосе)
18.07.2021 в 20:10
ох бл.. Павелко... намутил ты..
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+1
0
krakow (Херсон)
18.07.2021 в 19:50
Чтобы все было справедливо и законно, клубы УПЛ, должны проголосовать за кандидата.
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0
0
avatar
Cannabis Sativa (Луцк)
18.07.2021 в 19:59
Варіантів не багато — атестат УПЛ на сьогодні можуть отримати лише Волинь та Оболонь (якщо не рахувати Металіст, Кривбас, Ужгород та команди з нижньої частини таблиці минулого сезону)
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0
0
NEMO1609 (KOTOROGONET)
18.07.2021 в 19:46
А по якому принципу в УПЛ має ввійти "Волинь"?Миколаїв іде в другу лігу, слідуючий по результатах сезону ФК Агробізнес.
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0
0
avatar
Cannabis Sativa (Луцк)
18.07.2021 в 19:47
Мабуть, Агробізнес не атестують, бо стадіон в них явно гірший за львівську Україну
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0
0
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Cannabis Sativa (Луцк)
18.07.2021 в 19:48
Миколаїв попросився понизити їх в Другу лігу
0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
18.07.2021 в 20:12
По принципу скільки занесуть.
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0
0
avatar
Cannabis Sativa (Луцк)
18.07.2021 в 19:46
На диво не радісно на душі від такої новини... Палиця на команду забив, весь основний склад розпустили, бюджет глобального врізали, стадіон віддали Вересу... Зараз у складі Волині лише молоді власні вихованці з, мабуть, найменшими зарплатами в Першій лізі. Вони і там боролися б за виживання, що вже про УПЛ казати? І на якому стадіоні вони грати мають?
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0
0
енгельс гассанович (Тернопіль)
18.07.2021 в 19:43
Давайте скинемось на кілера для андрюші)
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+1
0
avatar
2.dc (Николаев)
18.07.2021 в 19:39
Эх блин, Николаев не вкурил ситуацию ... уже б давно в Вышке играли ... )))
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+1
0
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Romerik (YNWA)
18.07.2021 в 19:34
Не розумію, для чого це волині на даний момент.. По складу і по тренеру не важко зрозуміти, що Луцьк буде першим претендентом на виліт. Ну може з минаєм розділять це звання. Але якщо це станеться, то тоді і Вересу пинка під зад з Авангарду, і в них буде проблема зі стадіоном. Короче куда не плюнь, всі або без стадіону, або з боргами, або самі є недобитками. Базар ліга бл....
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+1
0
LEVgcUqs (Чернігів)
18.07.2021 в 19:21
Цирк, мабуть паделок цих уже потрібно гнати з УАФ, хто його підтримує?
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+5
0
TarasLviv2019 (LVIV)
18.07.2021 в 19:19
Скільки зараз замін можна проводити? Три чи п'ять? якщо не набереться потрібна кількість команд, то може хай Динамо і Шахтар зразу проб'ють пенальні, визначать чемпіона. Ну а місця в єврокубках уже хто більше заплатить. яка вам така схема? усе відкрито.
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+1
-1
Дядько Петро (Волинь)
18.07.2021 в 19:09
можливо краще замінити нинішній склад керівництва під назвою УПЛ і заодно клоунів з УАФ.
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+9
0
pyvovarchyk (Львів)
18.07.2021 в 19:08
такими темпами Металіст і Карпати можуть грати в УПЛ вже в цьому сезоні
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+7
-1
avatar
Я так думаю... (КиЇв)
18.07.2021 в 19:04
Ничего удивительного. Начинает прорисовываться мой вчерашний 2-й вариант возможной замены Руха. Так же как и вариант с обращением Руха в Лозану. P.S. Кто в первую лигу вместо Волыни? Цирк!
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+3
0


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