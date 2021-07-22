Металлист 1925 продлил контракты еще с двумя футболистами

Новые двухлетние контракты с "Металлистом 1925" подписали голкипер Максим Коваленко и атакующий полузащитник Владислав Дмитренко, сообщает Meta-ratings.

Срок предыдущих соглашений с клубом у обоих футболистов истек 30 июня.

19-летний Коваленко в минувшем сезоне Первой лиги провел 3 матча.

21-летний Дмитренко сыграл 23 матча, отметившись 3 голами и 1 ассистом. Прежде он выступал за "Волынь" и "Викторию" из Кельна в молодежной лиге Германии.

Ранее новые контракты с харьковским клубом подписали Батюшин, Пономарь, Сидоренко и еще семь футболистов.

Напомним, "Металлист 1925" по итогам прошлого сезона Первой лиги занял 3-е место и завоевал путевку в УПЛ.