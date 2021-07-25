Степаненко и Майкон отдали больше передач, чем весь Ингулец вместе взятый

Донецкий "Шахтер" под руководством итальянского тренера Роберто Де Дзерби одержал победу над "Ингульцем" со счетом 2:1 в рамках первого тура нового сезона чемпионата Украины.

В целом "горняки" сделали за 90 минут 908 передач - это самое большое количество для "оранжево-черных" в официальных матчах за всю истории наблюдений по этому показателю. Лидерами среди игроков стали Майкон (140 точных из 145 - 97%) и Тарас Степаненко (114 точных из 121 - 94%). И для бразильца, и для украинца такие цифры являются рекордными.

Интересно, что количество передач этих двух футболистов превзошел общий доработок всего "Ингульца" - 266 против 253.

Добавим, что одна из передач Тараса Степаненко стала голевой.