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Степаненко и Майкон отдали больше передач, чем весь Ингулец вместе взятый

Премьер-лига
(1 голосов)

Тотальное доминирование в матче

Степаненко и Майкон отдали больше передач, чем весь Ингулец вместе взятый

Фото: UA-Футбол / Автор - Олександр Приходько

Новина українською

Донецкий "Шахтер" под руководством итальянского тренера Роберто Де Дзерби одержал победу над "Ингульцем" со счетом 2:1 в рамках первого тура нового сезона чемпионата Украины.

В целом "горняки" сделали за 90 минут 908 передач - это самое большое количество для "оранжево-черных" в официальных матчах за всю истории наблюдений по этому показателю. Лидерами среди игроков стали Майкон (140 точных из 145 - 97%) и Тарас Степаненко (114 точных из 121 - 94%). И для бразильца, и для украинца такие цифры являются рекордными.

Интересно, что количество передач этих двух футболистов превзошел общий доработок всего "Ингульца" - 266 против 253.

Добавим, что одна из передач Тараса Степаненко стала голевой.

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В статье: Тарас Степаненко Майкон Шахтер (Донецк) Ингулец (Петрово)
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Источник:
Sport.Ua

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Комментарии (3)
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Stihl Kindermann (Gonduras)
25.07.2021 в 12:53
тупо до 80й минуты владение было 85 на 15%..а то что пишут 65 на 35 то бред сивой кобылы
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simargl (Чернигов)
25.07.2021 в 12:51
Не знаю как дальше , но пока Ингулец выглядит печально.
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СТОП крот (Киев)
25.07.2021 в 12:22
Браво! Бессмысленно покатали мяч
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