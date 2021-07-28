Определен лучший арбитр первого тура УПЛ

UA-Футбол вместе с судейскими экспертами, экс-арбитрами ФИФА Мирославом Ступаром и Сергеем Шебеком, определяет лучшего арбитра каждого тура Vbet Лиги чемпионата Украины. Также в голосовании участвует журналист сайта Игорь Семйон.

По итогам стартового игрового дня на звание лучшего претендовали двое рефери, но победа досталась Алексею Деревинскому. Он судил матч "Десна" - "Черноморец" (3:0), показал игрокам обеих команд шесть желтых карточек, две из которых обусловили одно удаление. Пенальти не назначал.