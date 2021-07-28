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Определен лучший арбитр первого тура УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Первое признание в сезоне

Определен лучший арбитр первого тура УПЛ

Фото - ФК Десна / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол вместе с судейскими экспертами, экс-арбитрами ФИФА Мирославом Ступаром и Сергеем Шебеком, определяет лучшего арбитра каждого тура Vbet Лиги чемпионата Украины. Также в голосовании участвует журналист сайта Игорь Семйон.

По итогам стартового игрового дня на звание лучшего претендовали двое рефери, но победа досталась Алексею Деревинскому. Он судил матч "Десна" - "Черноморец" (3:0), показал игрокам обеих команд шесть желтых карточек, две из которых обусловили одно удаление. Пенальти не назначал.

Это первая номинация в сезоне.

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В статье: лучший арбитр тура
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Комментарии (1)
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DimON1976 (Днепр)
28.07.2021 в 21:44
А чего не Иванову? Отличная работа бригады в Полтаве!!!
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