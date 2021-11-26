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Львов запрыгивает на десятое место. Таблица УПЛ 2021/22
Стартовал второй круг УПЛ
uaf.ua
Украинская Премьер-лига вернулась к формату в 16 команд и сыграет в два круга. Участники по традиции сыграют друг с другом два матча, дома и на выезде. По итогам сезона чемпион и вице-чемпион сыграют в квалификации ЛЧ, третья команда может стартовать в раунде плей-офф Лиги Европы, а четвёртую и пятую команды ожидает отбор Лиги конференций.
В Первую лигу вылетают две худшие команды дивизиона, а коллективы, которые займут 13 и 14 места, проведут стыковые игры за место в УПЛ.
Чемпионат стартовал 23 июля, а завершить сезон планируется 21 мая 2022 года.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Динамо
|15
|12
|2
|1
|41-8
|+33
|38
|2
|Шахтер
|15
|12
|2
|1
|40-8
|+32
|38
|3
|Ворскла
|15
|9
|4
|2
|28-12
|+16
|31
|4
|СК Днепр-1
|15
|10
|1
|4
|24-15
|+9
|31
|5
|Заря
|15
|9
|2
|4
|34-18
|+16
|29
|6
|ФК Александрия
|15
|6
|5
|4
|15-13
|+2
|23
|7
|Верес
|15
|6
|4
|5
|14-15
|-1
|22
|8
|Десна
|15
|6
|3
|6
|17-22
|-5
|21
|9
|Металлист 1925
|15
|6
|1
|8
|16-24
|-8
|19
|10
|ФК Львов
|16
|4
|4
|8
|12-23
|-11
|16
|11
|Колос
|15
|4
|3
|8
|10-22
|-12
|15
|12
|Рух
|14
|3
|4
|7
|13-20
|-7
|13
|13
|Черноморец
|15
|2
|5
|8
|17-35
|-18
|11
|14
|ФК Минай
|15
|1
|7
|7
|11-23
|-12
|10
|15
|Ингулец
|14
|2
|4
|8
|11-25
|-14
|10
|16
|ФК Мариуполь
|16
|2
|1
|13
|18-38
|-20
|7
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