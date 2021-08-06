  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Мариуполь подписал контракт с экс-капитаном Черноморца
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мариуполь подписал контракт с экс-капитаном Черноморца

Премьер-лига
(1 голосов)

Владислав Клименко опробует свои силы в Мариуполе

Мариуполь подписал контракт с экс-капитаном Черноморца

Черноморец

Новина українською

Полузащитник Владислав Клименко стал игроком "Мариуполя".

Футболист заключил контракт на два года. Клименко будет играть под номером 5.

За "Черноморец" он сыграл 12 матчей в Первой лиге, а в феврале порвал крестообразные связки и вылетел до лета.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Мариуполь Владислав Клименко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Мариуполь

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...