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Мариуполь подписал контракт с экс-капитаном Черноморца
Владислав Клименко опробует свои силы в Мариуполе
Черноморец
Полузащитник Владислав Клименко стал игроком "Мариуполя".
Футболист заключил контракт на два года. Клименко будет играть под номером 5.
За "Черноморец" он сыграл 12 матчей в Первой лиге, а в феврале порвал крестообразные связки и вылетел до лета.
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Источник:ФК Мариуполь
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