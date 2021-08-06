Мариуполь подписал контракт с экс-капитаном Черноморца

Полузащитник Владислав Клименко стал игроком "Мариуполя".

Футболист заключил контракт на два года. Клименко будет играть под номером 5.

За "Черноморец" он сыграл 12 матчей в Первой лиге, а в феврале порвал крестообразные связки и вылетел до лета.