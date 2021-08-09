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Полностью боевой состав. Колос отправился в Казахстан - в обойме Костышина 22 игрока
Украинская команда отправилась на ответный матч в ЛК
Фото: ФК Колос
Сегодня, 9 августа, делегация "Колоса" в 9:30 вылетит в столицу Казахстана Нур-Султан, где во вторник, 10 августа сыграет ответный матч 3-го раунда квалификации Лиги конференций против карагандинского "Шахтера". Первая игра завершилась со счетом 0:0.
Главный тренер "ковалевцев" Руслан Костышин взял на игру 22 футболиста.
Начало встречи запланировано в 17:00.
Голкиперы: Евгений Волынец, Владимир Маханьков, Кирилл Фесюн.
Защитники: Матия Ром, Николай Золотов, Александр Черноморец, Тарас Сакив, Александр Павловец, Виталий Гавриш, Кирилл Петров, Евгений Новак.
Полузащитники: Евгений Задоя, Вадим Милько, Андрей Богданов, Денис Костышин, Альваро Нгамба, Анатолий Нуриев, Диего, Олег Ильин, Вячеслав Чурко.
Нападающие: Владимир Лысенко, Ника Ситчинава.
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