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Полностью боевой состав. Колос отправился в Казахстан - в обойме Костышина 22 игрока

Премьер-лига
(1 голосов)

Украинская команда отправилась на ответный матч в ЛК

Полностью боевой состав. Колос отправился в Казахстан - в обойме Костышина 22 игрока

Фото: ФК Колос

Новина українською

Сегодня, 9 августа, делегация "Колоса" в 9:30 вылетит в столицу Казахстана Нур-Султан, где во вторник, 10 августа сыграет ответный матч 3-го раунда квалификации Лиги конференций против карагандинского "Шахтера". Первая игра завершилась со счетом 0:0.

Главный тренер "ковалевцев" Руслан Костышин взял на игру 22 футболиста.

Начало встречи запланировано в 17:00.

Голкиперы: Евгений Волынец, Владимир Маханьков, Кирилл Фесюн.

Защитники: Матия Ром, Николай Золотов, Александр Черноморец, Тарас Сакив, Александр Павловец, Виталий Гавриш, Кирилл Петров, Евгений Новак.

Полузащитники: Евгений Задоя, Вадим Милько, Андрей Богданов, Денис Костышин, Альваро Нгамба, Анатолий Нуриев, Диего, Олег Ильин, Вячеслав Чурко.

Нападающие: Владимир Лысенко, Ника Ситчинава.

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В статье: Колос (Ковалевка) Шахтер (Караганда)
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