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Вирт - после матча с Ворсклой: Доволен всем, кроме результата

Премьер-лига
(1 голосов)

Тренер недовольный результатом поединка

Вирт - после матча с Ворсклой: Доволен всем, кроме результата

Новина українською

Главный тренер "Вереса" Юрий Вирт дал комментарий после матча УПЛ с "Ворсклой" (1:1):

"Доволен всем, кроме результата. Наиграли на победу. Первый тайм более равный был, а во втором тайме мы полностью переиграли "Ворсклу". Только по счету не переиграли. В физическом плане вышли на хороший уровень, но нужно в результате добавить. Я считаю, что мы потеряли два очка. Жаль, что не забили пенальти.

Футболисты расстроились, потому что чуть-чуть не хватило. Если будем дальше так идти, то задачу на сезон выполним. 2 очка после четырех туров? Ну, мы начинали сезон, где три соперника - участники еврокубков.

А мы дебютант, и у нас практически играет команда из Первой лиги. Паники нет", - сказал Вирт.

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В статье: Ворскла (Полтава) Юрий Вирт Верес (Ровно)
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Источник:
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