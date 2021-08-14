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Вирт - после матча с Ворсклой: Доволен всем, кроме результата
Тренер недовольный результатом поединка
Главный тренер "Вереса" Юрий Вирт дал комментарий после матча УПЛ с "Ворсклой" (1:1):
"Доволен всем, кроме результата. Наиграли на победу. Первый тайм более равный был, а во втором тайме мы полностью переиграли "Ворсклу". Только по счету не переиграли. В физическом плане вышли на хороший уровень, но нужно в результате добавить. Я считаю, что мы потеряли два очка. Жаль, что не забили пенальти.
Футболисты расстроились, потому что чуть-чуть не хватило. Если будем дальше так идти, то задачу на сезон выполним. 2 очка после четырех туров? Ну, мы начинали сезон, где три соперника - участники еврокубков.
А мы дебютант, и у нас практически играет команда из Первой лиги. Паники нет", - сказал Вирт.
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