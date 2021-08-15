Луизао покинул Ворсклу

Бразильский полузащитник "Ворсклы" Луизао покинул клуб из Полтавы. Тренер Юрий Максимов не рассчитывал на игрока в текущем сезоне.

Также сообщается, что новой командой бразильца станет польский ФК "Радомяк". Сейчас клуб занимает 11-е месте в Экстраклассе.

В прошлом сезоне Луизао сыграл за "Ворсклу" 10 матчей и отдал один ассист. Его цена составляет 700 тыс евро, согласно данным Transfermarkt.