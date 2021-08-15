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Луизао покинул Ворсклу

Премьер-лига
(1 голосов)

Игрок продолжит карьеру в другом клубе

Луизао покинул Ворсклу

instagram.com/luizao_oficiall

Новина українською

Бразильский полузащитник "Ворсклы" Луизао покинул клуб из Полтавы. Тренер Юрий Максимов не рассчитывал на игрока в текущем сезоне.

Также сообщается, что новой командой бразильца станет польский ФК "Радомяк". Сейчас клуб занимает 11-е месте в Экстраклассе.

В прошлом сезоне Луизао сыграл за "Ворсклу" 10 матчей и отдал один ассист. Его цена составляет 700 тыс евро, согласно данным Transfermarkt.

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В статье: Ворскла (Полтава) Луизао
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Источник:
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Комментарии (1)
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Dimka26 (Чернигов)
15.08.2021 в 20:07
в Десну бы этого хлопца. В центре нужен креатив.
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