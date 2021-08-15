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Луизао покинул Ворсклу
Игрок продолжит карьеру в другом клубе
instagram.com/luizao_oficiall
Бразильский полузащитник "Ворсклы" Луизао покинул клуб из Полтавы. Тренер Юрий Максимов не рассчитывал на игрока в текущем сезоне.
Также сообщается, что новой командой бразильца станет польский ФК "Радомяк". Сейчас клуб занимает 11-е месте в Экстраклассе.
В прошлом сезоне Луизао сыграл за "Ворсклу" 10 матчей и отдал один ассист. Его цена составляет 700 тыс евро, согласно данным Transfermarkt.
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Источник:meta-ratings.com.ua
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Комментарии (1)
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Dimka26 (Чернигов)
15.08.2021 в 20:07
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