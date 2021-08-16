Ассистент Маркевича: Пропускать дома три мяча и рассчитывать на положительный исход – очень тяжело

В 4-м туре Премьер-лиги "Мариуполь" проиграл "Черноморцу" 2:3 .

На послематчевую пресс-конференцию пришел отдуваться помощник Остапа Маркевича Александр Иванов.

"Результат и игра – не те, которые мы ожидали. Мы очень сильно готовились к игре. Единственное, что нас беспокоило – это кадровые проблемы. Особенно в середине поля. Плюс в начале игры у нас выпал ключевой футболист (Олег Очеретько). Середина поля у нас практически отсутствует, а это очень сказывается на нашей игре. Это все сыграло большую роль. Ребята из запаса очень молоды. Естественно в такой нервной игре выходить на поле и сразу показывать уровень очень тяжело. Не хочется оправдываться…

Очень много борьбы проиграли, допустили ошибки в задней линии. Пропускать дома три мяча и рассчитывать на положительный исход – конечно очень тяжело", - сказал Иванов.