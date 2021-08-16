Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ассистент Маркевича: Пропускать дома три мяча и рассчитывать на положительный исход – очень тяжело
Итоги матча подбил ассистент Маркевича
fcmariupol.com
В 4-м туре Премьер-лиги
На послематчевую пресс-конференцию пришел отдуваться помощник Остапа Маркевича Александр Иванов.
"Результат и игра – не те, которые мы ожидали. Мы очень сильно готовились к игре. Единственное, что нас беспокоило – это кадровые проблемы. Особенно в середине поля. Плюс в начале игры у нас выпал ключевой футболист (Олег Очеретько). Середина поля у нас практически отсутствует, а это очень сказывается на нашей игре. Это все сыграло большую роль. Ребята из запаса очень молоды. Естественно в такой нервной игре выходить на поле и сразу показывать уровень очень тяжело. Не хочется оправдываться…
Очень много борьбы проиграли, допустили ошибки в задней линии. Пропускать дома три мяча и рассчитывать на положительный исход – конечно очень тяжело", - сказал Иванов.
Популярное сейчас
- Черноморец поднимается со дна, Мариуполь в зоне вылета. Таблица УПЛ 2021/22
- Кто обитает на дне морском? Мариуполь - Черноморец 2:3
- Эксперт ТК Футбол: Динамо показывает неуважение к УПЛ, к соперникам
- Денисов и Вацко заявили, что Динамо проявляет неуважение к соперникам в УПЛ
- Один из лидеров Динамо стал отцом! ФОТО
- Жена Руслана Малиновского открыла собственное ателье в Бергамо. ФОТО