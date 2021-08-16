Кто обитает на дне морском? Мариуполь - Черноморец 2:3

Возможно, главная - глобальная - проблема украинского футбола, что 14 из 16 клубов УПЛ боятся играть. Все трясутся за результат, за свои премиальные, за новую стиральную машину с этих премиальных. Но только не за любовь публики. Если бы кому-то было важно мнение общественности, команды бы не закрывались в свой панцирь и не ждали с моря погоды. Поэтому у нас и случаются так много ничьих 1:1 - первыми забили/пропустили и либо полностью закрылись, либо пошли вперёд за ничьей. Когда мир на табло снова установится, начинается доигрывание до финального свистка. Ну, никто же не хочет проигрывать. Леонид Кучук из "Руха" вчера это очень явно подтвердил во флэш-интервью: его команда потеряла победу в большинстве, а он рассуждает, что один балл лучше, чем ноль.

Почему-то казалось, что в битве двух команд из зоны вылета результат снова будет довлеть. Мы не увидим хорошего футбола, а только изобилие ошибок от молодых футболистов. Однако на этот раз команды пошли против правил.

Травма колена у Очеретько не дала командам разогнаться в стартовые десять минут, однако во второй десятиминутке мы увидели сразу два результативных удара. Кулаков после передачи Хромея реализовал выход один на один - так забил "Мариуполь". Михайленко после скидки от чужого защитника, Чоботенко, вторым касанием пробил в цель со средней дистанции - так в следующей же атаке отыгрался "Черноморец".

Непонятно почему, но хозяева постепенно стали отпускать игру. Сначала принялись играть низким блоком, однако это не уберегало от провалов в обороне. Одесские "моряки" до перерыва должны были забивать три: Михайленко с линии вратарской пробил в стойку, Билошевский рядом со штангой переправил фланговый кросс мимо створа, Исаенко после скидки из точки для пенальти тоже пробил мимо.

Старт второго тайма при ничейном счёте зачастую означает, что всё начинается с чистого листа. Но одесситы открыли счёт первым же ударом после перерыва. Это был словно долг, который к вам вернулся спустя три года, когда вы уже о нём забыли. Уроженец Мариуполя, Авагимян, классно приложился метров с 23-24-х: в "девятку" мяч не поднял, но и Кудрик не дотянулся. И тут же, чтобы дышать одесским болельщикам стало немного проще, Кузык прострелом попал в руку Мампасси в штрафной хозяев, а пенальти реализовал ещё один бывший игрок приазовцев, Путря.

Чтобы сохранить шансы на жизнь, Кащук тут же должен был сравнивать счёт, но из зоны правого полусреднего с левой не попал по воротам метров с десяти.

Приазовцы вроде и атаковали, но складывалось такое впечатление, что сами не понимали, зачем. Финальной точкой стал пенальти, который на одесские ворота привёз Дубко. Феерический старт сезона для защитника. Два гола он уже забил в свои ворота, а сейчас ещё и 11-метровый. При этом, в игровых компонентах, он отлично смотрится. Но только постоянно попадает в какие-то передряги.

Главный вывод после матча касается не победителей, а как раз проигравших. Боссам приазовцев, а также Остапу Мироновичу пора бы задуматься, что идёт не так. Потому что нынешние результаты - это не проблема только нынешнего сезона. Всё началось значительно раньше.

Мариуполь. Стадион им. В.С.Бойко

Главный арбитр: Сергей Бойко (Киевская область)

Ассистенты: Владимир Шланчак (Черкасская область), Владимир Журибида (Луцк)

ФК Мариуполь - Черноморец 2:3

Голы: Андрей Кулаков 13, Дмитрий Мишнёв 82 (пен.) - Николай Михайленко 17, Артур Авагимян 46, Илья Путря 55 (пен.)

ФК Мариуполь: Олег Кудрик, Сергей Чоботенко, Владислав Клименко (Станислав Микицей 46), Олег Очеретько (Денис Шостак 7), Дмитрий Мишнёв, Алексей Кащук (Богдан Вьюнник 62), Михаил Хромей (Никита Петерман 46), Артур Микитишин (Дмитрий Топалов 46), Марк Мампасси, Андрей Кулаков, Петр Стасюк

Черноморец: Владислав Кучерук, Мохаммед Кадири, Георгий Цитаишвили, Илья Путря, Артур Авагимян (Максим Брагару 73), Богдан Билошевский (Бека Вачиберадзе 46), Владислав Бугай (Владислав Ванат 66), Евгений Исаенко (Юрий Тлумак 88), Денис Кузык, Валерий Дубко, Николай Михайленко (Сергей С.Кравченко 73)

Предупреждения: Денис Шостак 45, Марк Мампасси 55, Богдан Вьюнник 7 - Илья Путря 37, Георгий Цитаишвили 62