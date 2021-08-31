Сергийчук: Раньше в УПЛ было больше квалифицированных легионеров

Нападающий " Вереса " Михаил Сергийчук рассказал о победе над "Десной" (4:0) в 6-м туре УПЛ, а также оценил нынешний уровень чемпионата.

- Михаил, благодаря чему удалось так классно проявить себя в Чернигове?

- Мы забили быстрый гол. Вся команда почувствовала уверенность в своих силах. Быстрый гол - это всегда хороший импульс!

- Какие впечатления от игры "Десны"?

- "Десна" - очень хорошая команда с прекрасной линией атаки. Они - в лидерах чемпионата. Поэтому, нам приятно обыграть такую ​​команду. Всегда приятно побеждать сильного соперника.

- В Чернигове "Верес" играл с одним нападающим. Как лично тебе комфортнее играть: в одного нападающего или в тандеме с коллегой?

- Все зависит от игры и конкретного соперника. С матчем против "Десны" получается, что выполнять роль единственного форварда мне комфортнее. Результат матча и сама игра - тому подтверждение

- В нынешнем сезоне ты вернулся в УПЛ после длительного перерыва. Как изменился чемпионат с того момента, как раз играл в этой лиге?

- Раньше было больше квалифицированных легионеров, которые повышали уровень чемпионата и делали его еще более интересным.

- Какие личных цели ставишь перед собой на этот сезон?

- Не ставлю перед собой никаких конкретных задач. Главное - командный результат. Сезон все покажет.