  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Сергийчук: Раньше в УПЛ было больше квалифицированных легионеров
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сергийчук: Раньше в УПЛ было больше квалифицированных легионеров

Премьер-лига
(1 голосов)

Верес обживается в элите

Сергийчук: Раньше в УПЛ было больше квалифицированных легионеров

nkveres.com

Новина українською

Нападающий "Вереса" Михаил Сергийчук рассказал о победе над "Десной" (4:0) в 6-м туре УПЛ, а также оценил нынешний уровень чемпионата.

- Михаил, благодаря чему удалось так классно проявить себя в Чернигове?

- Мы забили быстрый гол. Вся команда почувствовала уверенность в своих силах. Быстрый гол - это всегда хороший импульс!

- Какие впечатления от игры "Десны"?

- "Десна" - очень хорошая команда с прекрасной линией атаки. Они - в лидерах чемпионата. Поэтому, нам приятно обыграть такую ​​команду. Всегда приятно побеждать сильного соперника.

- В Чернигове "Верес" играл с одним нападающим. Как лично тебе комфортнее играть: в одного нападающего или в тандеме с коллегой?

- Все зависит от игры и конкретного соперника. С матчем против "Десны" получается, что выполнять роль единственного форварда мне комфортнее. Результат матча и сама игра - тому подтверждение

- В нынешнем сезоне ты вернулся в УПЛ после длительного перерыва. Как изменился чемпионат с того момента, как раз играл в этой лиге?

- Раньше было больше квалифицированных легионеров, которые повышали уровень чемпионата и делали его еще более интересным.

- Какие личных цели ставишь перед собой на этот сезон?

- Не ставлю перед собой никаких конкретных задач. Главное - командный результат. Сезон все покажет.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Верес (Ровно) Михаил Сергийчук
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
НК Верес

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Dimka26 (Чернигов)
31.08.2021 в 21:26
Слова ничоем. Раньше это когда? Когда он последний раз играл в УПл, то есть в 2019 году? А где там были легионеры были сильнее? Как по мне, сейчас легионеры лучше становятся не в грандах. У той же Ворсклы Кане, Якубу, Тилль.
Ответить
0
0
avatar
Цап-царап (Харків)
31.08.2021 в 21:12
Суркис обещал, что будут ещё легионеры квалифицированные...
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...