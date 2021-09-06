Ингулец не подпишет футболиста из Африки, который был в клубе на просмотре

После контрольного матча с "Зарей" тренерский штаб "Ингульца" определился с судьбой потенциального новичка — форварда из Туниса.

Поскольку в поединке с луганчанами африканец - выпускник одной из итальянских футбольных академий, не произвел впечатления, то решено было отказаться от его услуг. Об этом сообщает Meta-ratings.com.ua.

Отмечается, что на этом работа на трансферном рынке в "Ингульце" не завершена. В поле зрения селекционеров клуба находятся два свободных агента.

Напомним, что "Ингулец" находится в чемпионате УПЛ на 9 месте, набрав семь очков.