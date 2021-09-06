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Ингулец не подпишет футболиста из Африки, который был в клубе на просмотре
Форвард не произвел впечатления на команду из Петрово
Фото: ФК Ингулец
После контрольного матча с "Зарей" тренерский штаб "Ингульца" определился с судьбой потенциального новичка — форварда из Туниса.
Поскольку в поединке с луганчанами африканец - выпускник одной из итальянских футбольных академий, не произвел впечатления, то решено было отказаться от его услуг. Об этом сообщает Meta-ratings.com.ua.
Отмечается, что на этом работа на трансферном рынке в "Ингульце" не завершена. В поле зрения селекционеров клуба находятся два свободных агента.
Напомним, что "Ингулец" находится в чемпионате УПЛ на 9 месте, набрав семь очков.
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