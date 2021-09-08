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Де Дзерби: Мудрик на сегодня – лучший из молодежи Шахтера

Премьер-лига
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Тренер говорит, что собирается развивать молодежь горняков

Де Дзерби: Мудрик на сегодня – лучший из молодежи Шахтера

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби рассказал о планах по воспитанию перспективной молодежи команды, отдельно отметив Михаила Мудрика.

"В прошлом сезоне "Шахтер" финишировал вторым с отрывом 11 очков от "Динамо". Не достиг ни одной цели.

Считаю, что пришло время перемен. Моя глобальная цель – сделать "Шахтер" более сильным по сравнению с тем, каким я его принял. Чтобы команда выросла, нужно помогать молодым игрокам совершенствоваться. Я хочу не только выиграть чемпионат, Кубок, сыграть как можно лучше в ЛЧ, но и воспитать молодых игроков, превратить их в полностью сформировавшихся футболистов.

Считаю, что Мудрик на сегодня – лучший из нашей молодежи. Если я не смогу вывести его на новый уровень, буду расценивать это как личное поражение", - сказал Де Дзерби.

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В статье: Шахтер (Донецк) Роберто Де Дзерби Михаил Мудрик
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