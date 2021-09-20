Тайсон: Шахтер предлагал мне продлить контракт на два года

Бывший капитан и вингер "Шахтера" Тайсон, который ныне играет в "Интернасьонале", рассказал, что донецкий клуб предлагал ему продлить контракт незадолго до ухода.

"Я разговаривал с Филипе Луисом (игрок "Фламенго"), он спросил, собираюсь ли я вернуться в Бразилию. Я ответил, что да. Он сказал: ‘Я знаю, что ты вернешься только в "Интер", но не могу не спросить о "Фламенго". Также "Шахтер" предлагал мне продлить контракт на два года, но я уже собирался вернуться в Бразилию", — признался Тайсон.

Напомним, 33-летний бразилец выступал за "Шахтер" на протяжении восьми лет. За донецкую команду он провел 299 матчей, где забил 55 голов и выполнил 78 результативных передач.

В апреле Тайсон покинул Украину и вернулся в "Интернасьонал", в котором начинал карьеру.