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Тайсон: Шахтер предлагал мне продлить контракт на два года

Премьер-лига
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33-летний бразилец покинул Украину в апреле

Тайсон: Шахтер предлагал мне продлить контракт на два года

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший капитан и вингер "Шахтера" Тайсон, который ныне играет в "Интернасьонале", рассказал, что донецкий клуб предлагал ему продлить контракт незадолго до ухода.

"Я разговаривал с Филипе Луисом (игрок "Фламенго"), он спросил, собираюсь ли я вернуться в Бразилию. Я ответил, что да. Он сказал: ‘Я знаю, что ты вернешься только в "Интер", но не могу не спросить о "Фламенго".

Также "Шахтер" предлагал мне продлить контракт на два года, но я уже собирался вернуться в Бразилию", — признался Тайсон.

Напомним, 33-летний бразилец выступал за "Шахтер" на протяжении восьми лет. За донецкую команду он провел 299 матчей, где забил 55 голов и выполнил 78 результативных передач.

В апреле Тайсон покинул Украину и вернулся в "Интернасьонал", в котором начинал карьеру.

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В статье: Тайсон Шахтер (Донецк) Интернасьонал (Бразилия)
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Источник:
Gaveanews

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Комментарии (1)
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vladislav (Харьков)
20.09.2021 в 11:40
Тайсон - классный футболист. Его ещё долго будут вспоминать в Украине и болельщики Шахтёра, и болельщики Металлиста.
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