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Палкин о продлении контракта с Марлосом: Мы готовы
Марлос хочет завершить карьеру в Украине
Фото - Олександр Приходько
Генеральный директор донецкого "Шахтера" Сергей Палкин прокомментировал возможность продления контракта с игроком команды Марлосом:
“ – Многие болельщики пишут о Марлосе, что он необходим команде и с ним нужно продлевать контракт. Планируется ли это?
– Мы-то готовы, но, насколько я знаю, Марлос изъявил желание закончить карьеру в Украине и уехать в Бразилию. По крайней мере это последняя информация, которая была. А как будет дальше… Может быть, к концу года он изменит свое видение по данному вопросу", - сказал Палкин.
Напомним, что контракт Марлоса с "Шахтером" действителен до конца этого года. В общем, в составе "горняков" он выступает с 2014-го - именно тогда "Металлист" получил восемь миллионов за трансфер тогда еще бразильца.
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