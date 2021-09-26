Палкин о продлении контракта с Марлосом: Мы готовы

Генеральный директор донецкого "Шахтера" Сергей Палкин прокомментировал возможность продления контракта с игроком команды Марлосом:

“ – Многие болельщики пишут о Марлосе, что он необходим команде и с ним нужно продлевать контракт. Планируется ли это?

– Мы-то готовы, но, насколько я знаю, Марлос изъявил желание закончить карьеру в Украине и уехать в Бразилию. По крайней мере это последняя информация, которая была. А как будет дальше… Может быть, к концу года он изменит свое видение по данному вопросу", - сказал Палкин.