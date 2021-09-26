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Палкин о продлении контракта с Марлосом: Мы готовы

Премьер-лига
(1 голосов)

Марлос хочет завершить карьеру в Украине

Палкин о продлении контракта с Марлосом: Мы готовы

Фото - Олександр Приходько

Новина українською

Генеральный директор донецкого "Шахтера" Сергей Палкин прокомментировал возможность продления контракта с игроком команды Марлосом:

– Многие болельщики пишут о Марлосе, что он необходим команде и с ним нужно продлевать контракт. Планируется ли это?

– Мы-то готовы, но, насколько я знаю, Марлос изъявил желание закончить карьеру в Украине и уехать в Бразилию. По крайней мере это последняя информация, которая была. А как будет дальше… Может быть, к концу года он изменит свое видение по данному вопросу", - сказал Палкин.

Напомним, что контракт Марлоса с "Шахтером" действителен до конца этого года. В общем, в составе "горняков" он выступает с 2014-го - именно тогда "Металлист" получил восемь миллионов за трансфер тогда еще бразильца.

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В статье: Сергей Палкин Марлос Шахтер (Донецк)
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Источник:
Сайт Шахтера

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Комментарии (2)
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simargl (Чернигов)
26.09.2021 в 14:40
Ох уж эти бразильцы... вечно их тянет на пляжи Ко по кабаны)))
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satellite (Харьков)
26.09.2021 в 14:34
Хороший игрок и естественно нужен команде.
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