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Зубов: Трехочковый отрыв Динамо от Шахтера не критичен, вся борьба еще впереди
Матч Динамо - Шахтер эксперту понравился
фото - Олександр Приходько
Экс-игрок сборной Украины и "
"Мне матч понравился. У каждой из команд был четкий план на игру, футболисты старались выполнить тренерскую установку. Да, обошлось без забитых мячей, я отлично понимаю, что именно голы — украшение любого матча, но вчерашний запомнится и мотивацией игроков, максимальной концентрацией, желанием не уступить в каждом единоборстве.
Поскольку динамовцы играли от обороны, позаботившись, прежде всего, о надежности защиты, то ничейным итогом должны быть довольны именно они. Киевлянам удалось сохранить трехочковый отрыв от "Шахтера", но это не критично. Я считаю, что вся борьба за "золото" чемпионата УПЛ еще впереди", - сказал Зубов.
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