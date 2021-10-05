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Зубов: Трехочковый отрыв Динамо от Шахтера не критичен, вся борьба еще впереди

Премьер-лига
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Матч Динамо - Шахтер эксперту понравился

Зубов: Трехочковый отрыв Динамо от Шахтера не критичен, вся борьба еще впереди

фото - Олександр Приходько

Новина українською

Экс-игрок сборной Украины и "Шахтера" Геннадий Зубов поделился своими впечатлениями о поединке "горняков" с "Динамо" (0:0) в 10- туре УПЛ.

"Мне матч понравился. У каждой из команд был четкий план на игру, футболисты старались выполнить тренерскую установку. Да, обошлось без забитых мячей, я отлично понимаю, что именно голы — украшение любого матча, но вчерашний запомнится и мотивацией игроков, максимальной концентрацией, желанием не уступить в каждом единоборстве.

Поскольку динамовцы играли от обороны, позаботившись, прежде всего, о надежности защиты, то ничейным итогом должны быть довольны именно они. Киевлянам удалось сохранить трехочковый отрыв от "Шахтера", но это не критично. Я считаю, что вся борьба за "золото" чемпионата УПЛ еще впереди", - сказал Зубов.

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В статье: Геннадий Зубов Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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