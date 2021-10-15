Де Дзерби: Должны были показать, что у нас правильный менталитет для создания трудностей Динамо

Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби в эфире ТК Футбол рассказал о победе своей команді в матче 11-го тура УПЛ с "Зарей" (6:1) .

– "Шахтер" 4 матча не мог обыграть "Зарю", еще и футболисты были в сборных, но такая легкая по счету победа. Как это можно объяснить?

– Это менталитет. Мы делаем все, чтобы выиграть чемпионат. В прошлом сезоне "Динамо" выиграло чемпионат, а мы не завоевали ни одного трофея. Сегодняшний матч был для нас очень важен, в нем мы должны были показать, что у нас правильный менталитет для создания трудностей "Динамо". Когда у нас выработается такой менталитет, все станет легче, потому что у нас сильная команда и игроки.

Мы потеряли Траоре, а для нас это ключевой игрок. Сейчас все остальные должны взять кусочек от Траоре. Педриньо должен взять кусочек от Траоре, потому что должен забивать голы. Фернандо уже 22 года, он должен решить, что хочет делать в своей жизни. Тете, Марлос, Патрик, Сикан, Мудрик, Соломон и все остальные тоже должны прибавить в забитых мячах. По-другому у нас будет мало шансов.

О "Реале" будем думать завтра, сегодня для нас была только "Заря". Мы с удовольствием играем в ЛЧ, стараемся делать это как можно лучше, но наша первая цель – чемпионат Украины.

Соломон ключевой для нас игрок, но он только в среду вернулся из расположения сборной. Поэтому в старте вышел Фернандо, это тоже сильный футболист. Я выбирал между Фернандо и Мудриком, знал, что Соломон не будет играть.

– Почему центрфорварда играл Педриньо, а не Фернандо?

– Когда у игроков есть качества, они должны играть в середине, а скоростные игроки должны играть на фланге. Но и Педриньо снова сможет сыграть на фланге, и Фернандо нападающего. Так может быть лучше для забеганий Додо и Исмаили.